Um leitor desse espaço, no dia 7/6/2026, disse a bela frase: “Gente de caráter muda de opinião quando encontra fatos, e gente sem caráter muda os fatos para defender a sua opinião”.

Sugiro que o referido leitor acesse o YouTube e pesquise a entrevista do jurista Hélio Bicudo para o programa Roda Viva da TV Cultura em 2015, ou seja, há 11 anos, quando ele já falava da Odebrecht e da fortuna do Descondenado e dos seus filhos.

Para quem não sabe, Hélio Bicudo ajudou a fundar o PT junto com o Descondenado, chegando a ser o seu candidato a vice-governador.

Será que, após ouvir essa entrevista, o caro leitor mudará a sua opinião? Eu mudei a minha opinião há muitos anos. Entendedores… entenderão!

Miguel Freddi, Rio Preto

Honestidade

Escrito há mais de 2.000 anos. É bíblico. De Provérbios 29, versículos 2 e 4: "Quando o governo é formado por homens justos e honestos, o povo vive feliz; mas, quando os líderes de uma nação (ou cidade) são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda seu país (ou cidade) a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação (ou cidade)."

Não há acusação contra ninguém. Mas os maus governantes estão de plantão há milhares de anos.

Benizio Lopes de Oliveira, Rio Preto

Humilhação-1

Sobre a notícia "Idoso que teve cabelos tingidos é localizado pela polícia e se recusa a prestar depoimento", o que foi gravado quando da agressão é o suficiente para que o senhor em situação de rua seja indenizado, se é que poderíamos dizer que há indenização para ofensa daquela magnitude. Eu acredito na Justiça, sim, pode demorar, mas ela chega.

Darli Silva Silveira, via Instagram

Humilhação-2

Ninguém sabe o que esse senhor já pode ter passado na vida! Simplesmente ele deve ser uma pessoa desacreditada de tudo, por isso não confia em ninguém.

Renata Parris, via Instagram