A eleição da rio-pretense Ligia Maura Costa para o Conselho do Pacto Global da ONU Rede Brasil é motivo de orgulho para toda São José do Rio Preto e para nossa região.

Ligia construiu uma trajetória marcada pela competência, ética e excelência profissional, alcançando reconhecimento internacional em sua área de atuação. Sua escolha, com a segunda maior votação do processo, demonstra o respeito e a credibilidade conquistados ao longo dos anos.

Em tempos em que o mundo discute cada vez mais integridade, transparência e compromisso social, ver uma profissional da nossa cidade ocupar posição tão relevante na ONU é motivo de celebração e inspiração.

Registro aqui meus cumprimentos à querida Ligia Maura Costa por essa conquista histórica e tão merecida. Seu sucesso honra Rio Preto e inspira toda uma geração.

Edinho Araújo, Rio Preto

Críticas

Temos lido muitas críticas à administração municipal de São José do Rio Preto. No entanto, alguns munícipes parecem esquecer de observar também o “lado positivo” dessa gestão. Chegou-se até a contratar mais uma Santa Casa para a cidade.

A propósito dessa contratação, surge uma dúvida: quem irá reembolsar os cofres públicos pelos R$ 4,7 milhões adiantados? Uma simples notificação extrajudicial solicitando a devolução do valor, sob o argumento de que foram identificados “vícios de validade e de execução cuja gravidade e insanabilidade ensejaram o reconhecimento de sua nulidade”, é suficiente para reparar todo o prejuízo ao município?

No momento da assinatura do contrato, não foi possível identificar tais irregularidades?

Há ainda outras “excelentes” ações atribuídas à atual administração:

- Valorização do meu imóvel em 224% - “estou até considerando, se fosse possível, vendê-lo ao próprio administrador municipal;”

- Aumento do IPTU em 369% acima da inflação de 4,26%, medida pelo IPCA no ano de 2025.

O governo federal, rotulado de esquerda, tem sido amplamente criticado pelo aumento da carga tributária. Já o governo municipal, rotulado de direita, também promoveu elevações significativas nos tributos.

Afinal, qual a diferença entre os dois?

Luiz Carlos Salviano, Rio Preto