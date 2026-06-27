Olhos abertos

Há uma passagem bíblica em que Jesus cura um homem cego. O milagre estava diante de todos, mas alguns preferiram discutir a forma, o dia, a regra e a conveniência. O essencial estava ali, vivo, concreto, mas nem todos queriam enxergar.

Na vida pública, às vezes acontece algo parecido. Há quem olhe para uma cidade em movimento e só consiga ver ruído. Há quem veja trabalho, planejamento, obra, atendimento e entrega, mas escolha chamar tudo de aparência. Respeito as opiniões, mesmo as mais duras. Mas também tenho o dever de lembrar que governar não é fazer encenação. Governar é decidir, corrigir caminhos e entregar resultado.

Rio Preto está avançando. E avança com planejamento.

O Smart Rio Preto, que entra agora em sua fase de implantação, é um dos maiores projetos de modernização urbana da nossa história. São mais de 73 mil pontos de iluminação, 3 mil câmeras inteligentes, semáforos modernizados, Central de Controle e tecnologia para proteger famílias, organizar o trânsito e tornar a gestão pública mais eficiente.

Na segurança, reforçamos a Guarda Civil Municipal, recebemos novas viaturas, ampliamos a integração com a Polícia Militar por meio da Atividade Delegada e estamos preparando a cidade para um modelo moderno de monitoramento. Segurança não se faz com discurso. Faz-se com presença, estrutura, inteligência e comando.

Na educação, estamos avançando com responsabilidade. A Prefeitura prepara a licitação para reformas em escolas municipais, porque cuidar da aprendizagem também é cuidar do espaço onde nossas crianças estudam. Escola bem cuidada, segura e estruturada é respeito aos alunos, aos professores e às famílias.

Na saúde, enfrentamos filas históricas, ampliamos atendimentos, reorganizamos fluxos e colocamos a tecnologia a favor do cidadão. Sabemos que ainda há desafios, mas nenhum problema acumulado por anos se resolve com frase de efeito. Resolve-se com trabalho diário, equipe comprometida e gestão.

No saneamento, o Semae segue sendo motivo de orgulho para Rio Preto. A cidade mantém indicadores de excelência, com água, esgoto tratado e um serviço público que coloca o município entre as referências nacionais do setor. Isso também é qualidade de vida. Isso também é saúde pública.

Também criamos o PPI, oferecendo condições para que famílias e empresas regularizem pendências com o município. É uma medida de gestão, mas também de sensibilidade: ajuda quem quer ficar em dia, fortalece a arrecadação e permite que a Prefeitura continue investindo nas áreas que a população mais precisa.

Se alguém procura perfeição, não a encontrará em nenhuma gestão. Mas se procurar trabalho, planejamento e transformação real, encontrará uma cidade que avança todos os dias.

Rio Preto é maior que o pessimismo. É uma cidade de gente que acorda cedo, trabalha, empreende, educa seus filhos e espera do poder público seriedade.

É por essa gente que seguimos. Com fé, responsabilidade e olhos voltados para o futuro.

Coronel Fábio Candido

Prefeito de Rio Preto.