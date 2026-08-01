Olhar para o eterno

Na bucólica Monte Aprazível da década de 1940, Jorge Maluf efetuou os primeiros passos, cresceu e viveu a infância. Com liberdade de sobra, brincou nos quintais, jogou bola na rua, nadou em córrego e andou pelas matas com os amigos.

Neto de libaneses e italianos, convivia com uma numerosa e unida família, que se reunia com frequência em volta da mesa farta para comer, saber das novidades e conversar. Quando tinha 12 anos, instalou-se na Boa Vista, em Rio Preto.

O pai trabalhava como funcionário público da saúde e pediu transferência à cidade com um objetivo nobre: proporcionar aos filhos a chance de estudar e de construir as próprias histórias de maneira diferente.

Assim que chegou, Jorge Maluf conheceu a rotina ao ingressar na nova escola e encontrar a labuta. Começou a trabalhar como aprendiz no laboratório de próteses dentárias de Antônio Abe, na Siqueira Campos, Centro.

Seu interesse, no entanto, acabou capturado por uma arte. Do outro lado da rua, funcionava o Foto Studio de Nestor Brandão e Miguel Cortez. E, nas proximidades, ficava o Multifoto, onde trabalhava o fotógrafo Mohamed Kharfan.

Empolgado com o ofício, não demorou para Jorge Maluf se aproximar dos profissionais e conseguir uma oportunidade com Brandão. Com ele, aprendeu técnicas de fotografia, manejo dos equipamentos e processo de revelação.

O jovem se apaixonou pela profissão com rapidez e se dedicou com empenho para absorver as informações, ensinamentos e segredos da área.

No dia 17 de outubro de 1964, Jorge Maluf, com apenas 14 anos, fez o primeiro trabalho sozinho ao fotografar o aniversário de 17 anos de Maria Inês Fernandez. Gostou da experiência e não parou mais. Encontrou um lugar no mundo.

A partir de então, descobriu o próprio estilo e se tornou fotógrafo, tanto para registro de casamentos, festas e formaturas como de eventos sociais, congressos médicos e fatos jornalísticos.

Três anos depois de começar, Jorge Maluf virou sócio de Brandão e Cortez. Eles compraram o Foto Brasil, na Coronel Spínola de Castro, e o transformaram em revenda de material fotográfico no Interior paulista.

Posteriormente, Jorge adquiriu a parte dos sócios. A loja funcionou até 2016, em outros endereços e com focos variados, e passou por importantes fases, como a mudança de analógico a digital.

Sempre circulou pelo município com uma câmera à disposição no carro. Hoje o aparelho celular cumpre a mesma função. Se topa com um acontecimento, registra a imagem e a envia aos jornais. Colaborou com vários.

Entre seus momentos marcantes, registrou a primeira formatura da Faculdade de Medicina (1973), uma procissão da antiga Catedral de São José (1966) e a implosão das torres Espanha e Portugal (1997), além de campeonatos de diversas modalidades e uma das vindas de Pelé a Rio Preto. Trabalha atualmente com apoio de sua equipe.

Na celebração dos 60 anos de carreira em 2024, Jorge Maluf lançou um livro e contou com Maria Inês Fernandez, a primeira pessoa que fotografou, como convidada especial. Sente gratidão pelo que construiu no pessoal e na vida profissional.