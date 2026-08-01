O trabalho da Polícia Militar no combate aos crimes contra as mulheres

Dentro da sua missão constitucional, a Polícia Militar tem o dever de prevenir o crime e manter a ordem pública através do policiamento ostensivo. Diante da necessidade crescente de atuação nos crimes contra as mulheres, aliado a políticas públicas voltadas a este fim, como leis específicas que enrijecem as penas para autores e atendimentos especializados em órgãos públicos das mais variadas áreas, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, também adota práticas, sistemas, treinamentos e acolhimento humanizado para esse fim.

Indo ao encontro dessas necessidades, a PM hoje possui equipes que prestam atendimento e acompanham as vítimas após o fato, garantindo que elas se sintam acolhidas e principalmente que não se tornem novamente um alvo. Esse Policiamento especializado é chamado de “Patrulha Maria da Penha”, que conta com uma viatura própria e uma equipe com treinamento específico para realizar esse tipo atendimento, sempre com a presença de uma Policial do sexo feminino para estabelecer um maior vínculo de confiança. Esse acompanhamento é feito inicialmente via contato telefônico, a fim de saber a situação da mulher vitimada após o episódio de violência sofrido e sendo sinalizado o desejo dela em prosseguir com o acompanhamento, a viatura comparece ao endereço para uma maior proximidade, bem como para garantir a segurança e dar todo apoio necessário, analisando inclusive o acionamento de outros órgãos para um auxílio ainda mais pertinente para cada caso.

Cabe salientar também, que existem ainda outras medidas adotas pela PMESP para um atendimento mais humanizado e direcionado para este fim, como a “Cabine Lilás”, que se trata de um serviço especializado do COPOM, com policiais femininas, que prestam orientação para essas vítimas, garantindo um atendimento personalizado e sigiloso, que garante o devido encaminhamento para cada tipo de situação. E por fim, diante do avanço tecnológico e de ferramentas digitais, temos o App “SOS MULHER”, no qual a mulher que possui uma medida protetiva válida se cadastra e caso esteja diante de uma situação de risco relacionada à medida, aciona um botão em seu celular e imediatamente uma viatura policial irá deslocar em seu socorro.