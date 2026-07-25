O tempo constrói histórias. A confiança, legados

Em um mercado cada vez mais competitivo e sujeito a mudanças constantes, poucas empresas conseguem atravessar décadas mantendo sua relevância. Sobreviver já é um desafio, e permanecer sólida, conquistando sucessivas gerações de clientes, parceiros e colaboradores exige, além de bons resultados, propósito, capacidade de adaptação e, principalmente, confiança.

Neste mês, o Diário da Região celebra 76 anos de história. Um marco que convida à reflexão sobre o que faz uma organização permanecer relevante ao longo do tempo. Em outubro, a Unimed Rio Preto também comemorará seus 55 anos de atuação, reforçando que, em diferentes segmentos, existem princípios comuns entre instituições que constroem trajetórias duradouras.

Nenhuma empresa permanece por tanto tempo fazendo exatamente as mesmas coisas. O mercado evolui, a tecnologia transforma processos, o comportamento das pessoas muda e novos desafios surgem continuamente. Organizações sólidas compreendem que inovar não significa abandonar sua essência, mas encontrar novas formas de entregar valor sem abrir mão dos princípios que sustentaram sua história.

Outro patrimônio indispensável é a credibilidade. Em uma época marcada pela velocidade da informação e pela transformação constante, a confiança continua sendo um dos ativos mais valiosos de qualquer instituição. Ela não nasce de discursos, mas da coerência entre aquilo que a organização promete e aquilo que entrega todos os dias.

Também não existe longevidade sem pessoas, são elas que preservam a cultura organizacional, renovam ideias, enfrentam desafios e garantem que os valores da instituição permaneçam vivos ao longo das gerações. As empresas mais duradouras entendem que investir em pessoas é investir na própria continuidade.

Mas há ainda um aspecto que diferencia organizações verdadeiramente relevantes, o compromisso com a comunidade. Empresas que atravessam décadas compreendem que seu crescimento está diretamente ligado ao desenvolvimento da cidade e da região onde atuam.

A história do Diário da Região e a trajetória da Unimed Rio Preto mostram que o tempo, por si só, não garante permanência, o que constrói um legado é a capacidade de evoluir, manter a confiança das pessoas e continuar gerando valor para a sociedade. Afinal, empresas podem comemorar aniversários, mas instituições celebram a confiança conquistada ao longo de gerações.

Marcelo Lucio de Lima

Presidente do Conselho de Administração da Unimed São José do Rio Preto