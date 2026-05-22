O simbolismo da Lei da Ficha Limpa

O Supremo Tribunal Federal – STF começou a julgar a constitucionalidade da flexibilização da Lei da Ficha Limpa aprovada pelo Congresso Nacional em 2025. E o tema vai muito além de uma simples disputa jurídica sobre prazos de inelegibilidade.

No fundo, a discussão envolve uma pergunta muito mais profunda: até que ponto a política brasileira está disposta a flexibilizar seus próprios filtros éticos?

A Lei da Ficha Limpa possui um simbolismo raro na história legislativa do país. Diferentemente de inúmeras leis que nascem apenas de articulações partidárias ou interesses corporativos, ela surgiu de forte mobilização popular e carregada de um poderoso conteúdo moral. Talvez tenha sido uma das raríssimas ocasiões em que a sociedade conseguiu impor ao sistema político uma exigência ética mais rigorosa.

E há um aspecto curioso nisso tudo: o Congresso Nacional aprovou, lá atrás, uma legislação que, em certa medida, legislava contra os próprios interesses de parcela da classe política. Afinal, queira-se ou não, a Lei da Ficha Limpa acabou dificultando a vida justamente de maus políticos, daqueles que acumulavam condenações, cassações ou comportamentos incompatíveis com a vida pública.

Foi um momento raro em que a pressão social se mostrou forte o suficiente para obrigar a política a aceitar limites mais severos sobre si mesma.

Agora, anos depois, vemos parte desse mesmo sistema político tentando flexibilizar essas regras. A alteração aprovada pelo Congresso Nacional reduz, na prática, os efeitos da inelegibilidade ao modificar a forma de contagem dos prazos. O argumento formal é técnico. Mas o impacto simbólico é enorme.

A pergunta inevitável passa a ser: por que existe tanto interesse em tornar mais brandas regras criadas justamente para proteger a moralidade eleitoral?

É evidente que toda democracia madura precisa respeitar garantias constitucionais, evitar excessos e impedir punições eternas. Mas também é verdade que a sociedade criou mecanismos como a Ficha Limpa exatamente porque se cansou da sensação de impunidade e da permanente reciclagem política de figuras marcadas por escândalos, condenações e práticas incompatíveis com a ética pública.

A confiança da população nas instituições já sofre desgaste profundo há muitos anos. E confiança institucional é algo extremamente difícil de construir e muito fácil de destruir. Quando o cidadão percebe que filtros éticos começam a ser relativizados justamente por aqueles que deveriam se submeter a eles, o efeito não é apenas político, mas sim moral, simbólico e, especialmente, social.

A ministra Cármen Lúcia, relatora da matéria no STF e primeira a votar, afirmou que a flexibilização pode representar um “patente retrocesso” no combate à corrupção e no compromisso constitucional com a moralidade administrativa. E independentemente de posições partidárias, é impossível ignorar que esse debate toca diretamente em algo essencial para qualquer democracia saudável: a credibilidade do sistema político.

O problema é que a erosão institucional quase nunca acontece de maneira abrupta. Ela costuma vir em pequenas concessões, em flexibilizações aparentemente técnicas, em mudanças apresentadas como ajustes pontuais, mas que aos poucos alteram o significado das regras e a mensagem transmitida à sociedade.

A Lei da Ficha Limpa talvez não seja perfeita, mas representa um recado claro da sociedade brasileira de que determinados comportamentos não podem ser tratados com normalidade na vida pública. É justamente isso que está em julgamento agora.

Henry Atique

Advogado, Professor, ex-Presidente da OAB Rio Preto e Conselheiro Estadual da OAB/SP