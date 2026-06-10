O scroll é o novo cigarro - e a pausa pode ser o antídoto

Durante décadas, o cigarro fez parte da vida social com uma naturalidade que hoje parece difícil de compreender. Fumava-se em restaurantes, aviões, escritórios e reuniões. O hábito era aceito, até valorizado, enquanto seus efeitos ainda eram minimizados. A cultura demorou a admitir o óbvio: havia um custo alto por trás de um gesto aparentemente comum.

Hoje, talvez estejamos vivendo algo parecido com o uso compulsivo das telas. O scroll infinito entrou na rotina de forma silenciosa. Está no semáforo, na fila, no elevador, antes de dormir, ao acordar e nos pequenos intervalos que poderiam ser de descanso real. Muitas vezes, pegamos o celular sem saber exatamente por quê. Abrimos uma rede social “só por um minuto” e, quando percebemos, passaram-se vinte ou trinta minutos entre notícias, opiniões, comparações, cobranças e urgências que pouco têm a ver com o que precisávamos viver naquele momento.

O problema não é a tecnologia. Ela informa, aproxima e facilita processos importantes. A questão começa quando a ferramenta passa a comandar nossa atenção. Quando o descanso vira anestesia. Quando a informação vira excesso. Quando a mão vai para o celular antes mesmo de a consciência chegar. E o corpo sente.

A exposição constante a estímulos digitais não é neutra para o cérebro. Notificações, conteúdos alarmantes, mensagens pendentes e a sensação de disponibilidade permanente mantêm o sistema nervoso em estado de ativação. Aos poucos, isso pode aparecer como ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, insônia e exaustão.

A neurociência ajuda a explicar: o cérebro aprende por repetição. Se vivemos acelerados, ele aprende aceleração. Se vivemos reagindo, ele aprende reação. Se preenchemos qualquer silêncio com estímulo, o silêncio passa a parecer ameaça. O que era exceção vira padrão. E o cansaço começa a ser confundido com normalidade.

É nesse ponto que o scroll se aproxima do cigarro como metáfora cultural. Não porque os efeitos sejam os mesmos, mas porque ambos mostram como um hábito pode ser socialmente aceito antes de ser questionado. O cigarro precisava ser aceso. O celular, muitas vezes, parece acender dentro de nós.

Diante disso, falar em pausa pode parecer simples demais. Mas talvez esteja justamente aí sua força. A pausa não precisa ser grandiosa. Pode ser trinta segundos antes de abrir um aplicativo. Dois minutos sem celular no banheiro. Uma respiração consciente antes de entrar em uma reunião.

Na próxima semana, levo essa reflexão ao TEDx Women, no dia 10, no Senac. A ideia central é simples: pausar não é atraso. Pode ser uma forma mais inteligente, saudável e humana de continuar.

Em um mundo que disputa nossa atenção o tempo todo, proteger alguns segundos de presença virou um ato de saúde — e talvez também de coragem. Antes de rolar a tela, pausar. Antes de responder no impulso, respirar. Antes de continuar no automático, voltar para si. Pausar é o novo continuar.

Bruna Bârbosa

Jornalista. Especialista em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness (PUC). Mestranda em Ciências da Saúde (FAMERP). Instrutora em Mindfulness e Educadora Corporativa.