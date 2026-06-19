O que se ganha numa comunidade?

Quem empreende, muda de carreira ou recomeça do zero costuma descobrir cedo que sozinho a coisa trava. Falta um contato, falta uma referência, falta alguém que já passou pelo mesmo problema e possa dar um norte. É aí que entram as comunidades, provavelmente o recurso mais subestimado por quem quer crescer. Elas não tiram o trabalho das costas de ninguém, mas tornam o caminho bem menos incerto.

Penso em exemplos bem concretos. Um grupo de desenvolvedores que se reúne para trocar código, seja de Python, de JavaScript ou de qualquer outra linguagem. Um Google Developer Group que mostra novidades antes de virarem moda. Um hackathon como o Space Apps, da NASA, onde pessoas que nunca se viram montam um projeto num fim de semana e saem de lá com uma amizade e, às vezes, com uma empresa.

Comunidades de startups, de design, de práticas ágeis, de mulheres na tecnologia, de inteligência artificial. Cada uma com sua turma, mas todas seguindo a mesma lógica: junte gente com interesses parecidos e o aprendizado acelera. Você troca numa noite o que levaria meses para descobrir sozinho. O lado profissional é o mais óbvio.

Bons negócios costumam vir de indicação, e indicação vem de quem confia em você, confiança que se constrói aparecendo nos encontros, ajudando, fazendo parte. Muita sociedade começou numa conversa de corredor. Muitos clientes chegaram assim. Muita contratação também. Mas resumir comunidade a networking seria injusto. Tem o conhecimento que circula ali, do tipo que não está em curso nenhum, porque vem de quem põe a mão na massa e conta também os tropeços. E tem o lado humano, que para muita gente é o que mais importa.

Existem comunidades que não tratam de trabalho: grupos de pais, rodas de homens e de mulheres, pessoas que se encontram todo mês só para dividir o que pesa e lembrar umas às outras que ninguém precisa dar conta de tudo sozinho. Dessas conversas costumam nascer amizades que duram anos.

Uma coisa que reparei com o tempo: recebe mais quem chega disposto a contribuir. Quem entra só para extrair quase nunca colhe nada. Já quem apresenta pessoas, ensina o que sabe e ajuda sem cobrar acaba cercado de gente pronta a fazer o mesmo.

Se você anda querendo crescer, no trabalho, nos negócios ou na vida pessoal, procure uma comunidade com a sua cara. E se não encontrar nenhuma, comece a sua. Quase sempre vale bem mais do que parece, e o melhor retorno costuma ser justamente o que você não planejou receber.

Guilherme Janku Achcar

Líder das comunidades IA Rio Preto e GPT Topics e Membro do Google AI Community