O protagonismo do interior

Neste mês de junho, São José do Rio Preto recebeu um dos principais encontros do mercado imobiliário do interior paulista. Promovido pelo Secovi-SP, o evento reuniu mais de 300 profissionais, entre incorporadores, corretores, empresários, investidores e especialistas, para discutir os desafios e as oportunidades de um setor que vive profundas transformações. O encontro evidenciou uma realidade que se fortalece a cada ano: o interior deixou de ser apenas um mercado em expansão para ocupar posição estratégica nas discussões que ajudam a direcionar o futuro da atividade imobiliária no Brasil.

Esse processo contribui para elevar o nível de profissionalização do mercado e fortalece toda a cadeia da construção e da incorporação imobiliária.

Os estudos apresentados mostram que, mesmo em um cenário de juros elevados, quase metade dos brasileiros pretende adquirir um imóvel nos próximos dois anos. Ao mesmo tempo, uma nova geração de consumidores assume protagonismo, valorizando atributos como bem-estar, conectividade, sustentabilidade, praticidade e qualidade de vida.

Essa transformação também pode ser observada nos resultados do mercado. Apenas no primeiro trimestre de 2026, São José do Rio Preto movimentou aproximadamente R$ 454 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), crescimento de cerca de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho acompanha uma tendência estadual, na qual o interior paulista amplia sua participação nos lançamentos e nas vendas de imóveis, consolidando-se como um dos principais motores do desenvolvimento imobiliário de São Paulo.

Esse avanço está diretamente relacionado ao fortalecimento da infraestrutura, da saúde, da educação e da qualidade de vida oferecida pelas cidades do interior. Esses fatores têm levado famílias e investidores a enxergarem esses municípios como alternativas cada vez mais competitivas em relação às capitais, ampliando a demanda por novos empreendimentos e estimulando um ciclo sustentável de crescimento econômico.

Nesse contexto, entidades como o Secovi-SP cumprem um papel essencial ao promover debates qualificados, compartilhar inteligência de mercado e aproximar especialistas das lideranças regionais. Quando o conhecimento chega aos profissionais, ele se transforma em melhores decisões.

O protagonismo do interior não é uma expectativa para o futuro, mas uma realidade que já se reflete nos investimentos, nos lançamentos e na geração de oportunidades. São José do Rio Preto e outras cidades paulistas demonstram que desenvolvimento, inovação e conhecimento podem caminhar juntos, consolidando o interior como uma das principais forças do mercado imobiliário brasileiro.

Thiago Ribeiro

Diretor-regional do Secovi-SP em São José do Rio Preto