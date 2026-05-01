O piloto que carregava jornais nos voos noturnos

Havia um trajeto que se repetia, quase como um ritual silencioso: do Hotel Atlântico ao Aeroporto de Congonhas. No caminho, uma parada inevitável para os olhos atentos, a Rua Barão de Limeira, onde o prédio da Folha de S.Paulo pulsava vida madrugada adentro. Era impossível não se encantar.

Caminhões chegando, outros partindo, homens em movimento constante, pilhas de jornais ganhando forma e destino. A logística da notícia impressa tinha algo de coreografia: precisa, urgente e viva. Ali, antes mesmo do sol nascer, o dia já estava acontecendo. Eu seguia meu caminho.

Porque, de certa forma, também fazia parte daquela engrenagem. Enquanto observava a distribuição da Folha, meu destino estava ligado a outro veículo de comunicação: o Estadão, que já me aguardava, carregado no avião. O compromisso era claro, quase sagrado: fazer com que a notícia chegasse a tempo do café da manhã, fresca, presente, essencial. Voar à noite tem seus próprios códigos. O céu noturno é bonito, imenso, quase hipnotizante. Mas, para quem pilota, o melhor lugar ainda é o chão. Lá em cima, apesar da aparente tranquilidade dos voos noturnos, existem as instabilidades do clima, do vento, do invisível.

Mas, quando o tempo ajudava, havia um presente silencioso.

A lua surgia imponente, acompanhada por um céu salpicado de estrelas. E ali, entre uma rota e outra, era possível apreciar uma beleza que poucos veem. O trabalho seguia, mas o olhar se permitia sentir.

A rotina começava à meia-noite. O voo partia de São Paulo à zero hora, cortando a madrugada com precisão e propósito, com destino a Belo Horizonte, Rio de Janeiro e retornava às 5h da manhã ao mesmo ponto de partida: Congonhas. Em poucas horas, cidades, pistas e céus se cruzavam em silêncio, enquanto o mundo ainda dormia. Era rotina, mas nunca foi automático. Havia um senso de missão. Não era apenas transporte. Era responsabilidade. Era compromisso com milhares de leitores que, ao amanhecer, encontrariam o mundo traduzido em papel sobre a mesa. Hoje, tudo mudou e, ao mesmo tempo, não.

A tecnologia transformou profundamente essa dinâmica. Aviões já não carregam jornais como antes. A urgência do papel deu lugar à velocidade digital. A notícia agora chega antes mesmo de ser impressa, muitas vezes, antes mesmo de ser totalmente compreendida. Os jornais impressos ainda resistem, mais discretos, mais tímidos, mas carregando um valor que não se mede apenas em tempo: o valor do toque, da pausa, da leitura sem pressa.

O compromisso do empresário continua o mesmo, entregar informação. Mas os meios evoluíram. Hoje, ele aposta na tecnologia, na antecipação, na experiência. Já não se espera o jornal no café da manhã, muitas vezes, ele chega na noite anterior, pronto para ser lido antes de dormir.

No fundo, nada muda. A essência permanece: informar, conectar, fazer chegar. O que muda é o fluxo, sempre a favor do tempo, sempre em movimento. Entre o céu e o papel, o que fica é a memória de um tempo em que a notícia literalmente voava, conduzida por um piloto que, entre rotas e responsabilidades, também aprendeu a admirar a lua, as estrelas e o silêncio da noite.

Comandante Walter Marques

Piloto comercial aposentado. Foi proprietário da TAVAJ (Táxi Aéreo Vale do Juruá), a primeira empresa de aviação em Cruzeiro do Sul, na região da Transamazônica.