O pedágio da dúvida

Nos últimos dias, os chamados "Diários de Fauci", anotações pessoais do médico americano reveladas por parlamentares do Senado dos Estados Unidos, viraram combustível para uma nova onda de teorias da conspiração.

No Brasil, o deputado Nikolas Ferreira chegou a divulgar vídeo insinuando que os documentos provariam que Anthony Fauci mentiu sobre vacinas e sobre a origem do vírus. É importante separar duas coisas que o debate público insiste em misturar. No depoimento de 29 de julho ao Senado americano, Fauci invocou a Quinta Emenda mais de cem vezes e se recusou a responder perguntas sobre a origem da pandemia.

Já os diários, documento distinto, mostram bastidores de decisões tomadas sob incerteza, como a evolução das recomendações sobre máscaras. Confundir os dois documentos já é o primeiro passo da distorção. A primeira afirmação em jogo, de que a ciência sobre Covid foi produzida às pressas, é verdadeira.

Nunca houve tanta produção científica em tão pouco tempo. Milhares de artigos saíram como preprints, sem revisão por pares, outros com revisão acelerada. Trabalhos importantes foram retratados, e recomendações mudaram conforme surgiam evidências melhores. As máscaras são o exemplo mais lembrado: a orientação inicial era de uso restrito, depois virou recomendação ampla, à medida que se entendia melhor a transmissão pelo ar.

A segunda afirmação, de que essas mudanças invalidam as conclusões sobre as vacinas, não decorre da primeira. Rapidez e validade são eixos diferentes: um estudo apressado pode estar certo, um estudo lento pode estar errado. O que garante confiabilidade é a repetição do resultado em estudos independentes, o que aconteceu com as vacinas ao longo dos anos seguintes.

Tratar velocidade como prova de fraude é charlatanice argumentativa. O epidemiologista John Ioannidis, citado com frequência nesse debate, nunca defendeu que toda a pesquisa sobre Covid fosse inválida. Alertou para o risco de decisões tomadas sobre dados frágeis, mas a crítica era sobre qualidade metodológica, não sobre a eficácia das vacinas. É a mesma cautela que já defendia desde 2005, contra conclusões científicas apressadas em qualquer área do conhecimento.

No caso das vacinas, é preciso distinguir os momentos. No fim de 2020, já havia evidência robusta, de ensaios clínicos grandes e bem controlados, de que reduziam significativamente casos graves, internações e mortes. Havia bem menos certeza sobre duração da proteção, reforço, transmissão e eventos adversos raros. Essas respostas vieram depois, com milhões de pessoas vacinadas ao longo dos anos seguintes.

Os diários mostram justamente isso: conhecimento em evolução, não um consenso imutável desde o primeiro dia, nem fraude coordenada. A incerteza de uma emergência sanitária deveria pedir mais humildade de quem decide, não mais desconfiança de quem já foi vacinado. Essa confusão entre rápido e falso tem beneficiários bem concretos. Políticos de discurso antissistema transformam ajuste normal de política pública em prova de conspiração, e embolsam capital eleitoral sem gastar um centavo.

Veículos e influenciadores lucram de forma indireta, porque medo e indignação circulam mais rápido que nuance, e circulação vira audiência, audiência vira publicidade. E existe uma indústria inteira, de suplementos a protocolos alternativos e consultoria de isenção vacinal, que fatura em cima de cada pessoa convencida de que a ciência mentiu do início ao fim. Negar ciência e manipular fatos para sustentar um discurso não é acidente nem ingenuidade isolada. É um padrão que se repete, com beneficiários identificáveis a cada rodada, e vale a pena prestar atenção em quem ganha toda vez que a dúvida legítima é transformada em palanque.

Beto Braga

É empresário