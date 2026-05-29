O papel da Habitação

Como secretário Municipal de Habitação, assumo diariamente o compromisso de fortalecer e valorizar as políticas públicas sociais em nosso município. Desde o início da minha atuação à frente da secretaria, tenho dedicado esforços para aprimorar a gestão, ampliar a eficiência dos serviços e garantir mais dignidade, qualidade de vida e oportunidades para nossa população.

Sob a liderança e a pedido do prefeito Fábio Rogério Candido, intensificamos o trabalho da gestão municipal, fortalecendo ações planejadas, humanizadas e voltadas ao atendimento das necessidades da população, especialmente diante do aumento das demandas sociais enfrentadas pelos municípios brasileiros.

A recente matéria publicada pelo jornal Diário da Região, em 21 de maio de 2026, que destacou a necessidade de ampliação da rede de acolhimento para idosos em situação de vulnerabilidade em São José do Rio Preto, reforça a importância de políticas públicas permanentes e preventivas. Na ocasião, o defensor público Júlio Tanone ressaltou a urgência de ampliar a estrutura de atendimento à população idosa, evidenciando um cenário que exige ações concretas e responsáveis do poder público.

Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Habitação vem desempenhando papel fundamental na construção de soluções habitacionais voltadas à população idosa, buscando não apenas atender demandas imediatas, mas desenvolver ações de longo prazo capazes de reduzir situações de abandono, vulnerabilidade social e insegurança habitacional.

É com esse compromisso que avançamos na implantação do Programa Vida Longa, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. O programa oferece moradia assistida e gratuita em formato de condomínio para pessoas com 60 anos ou mais, independentes para as atividades da vida diária, em situação de vulnerabilidade social e com renda de até dois salários mínimos.

Nosso município já garantiu uma área destinada à implantação de 28 unidades habitacionais, respeitando todos os trâmites legais necessários. Seguimos trabalhando para ampliar o programa e garantir mais acolhimento, segurança, dignidade e qualidade de vida à população idosa.

Cada ação realizada reafirma meu compromisso com as pessoas e com o futuro da nossa cidade. Destaco sempre que cuidar dos nossos idosos é valorizar a história de quem ajudou a construir e contribuir diretamente para o desenvolvimento de São José do Rio Preto, assegurando progresso, crescimento e oportunidades para as novas gerações. Seguiremos trabalhando com seriedade, responsabilidade e dedicação para garantir que o direito à moradia seja cada vez mais acessível e efetivo para todos, sempre em sintonia com a gestão do prefeito Fábio Rogério Candido.

Jorge Menezes

Secretário municipal de Habitação.