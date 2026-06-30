O nosso aeroporto
A movimentação de passageiros é a maior dentre os aeroportos regionais do estado
Eribelto Manoel Reino foi contador, advogado, sindicalista, mas, sobretudo, professor do Senac, da ETEC Philadelpho Manoel Gouvea Neto, dentre outras. Marca com seu nome a importância do Aeroporto de São José do Rio Preto, inaugurado em 1959, pista de 1.640 m, 30 m de largura, terminal de 6.630 m² (sala de embarque de 450 m²), acesso pela rodovia Washington Luís e avenida Clovis Oger, praticamente no centro da cidade.
A região metropolitana de São José do Rio Preto abrange 37 municípios, um milhão de habitantes; Rio Preto (501.597 habitantes) exerce forte atração no norte-noroeste paulista, Triângulo Mineiro e no sul do Mato Grosso do Sul.
No aeroporto, a área para embarque e desembarque é coberta, há estacionamento para 300 veículos e vagas gratuitas na Avenida Clovis Oger, a menos de 100 metros do saguão principal. A operação do terminal é administrada pela ASP - Aeroportos Paulistas S/A.
Desde dezembro de 2022, a movimentação de passageiros (origem e destino) é a maior dentre os aeroportos regionais do estado, com uma média móvel mensal de cerca de 37 mil passageiros em voos regulares. Entre maio de 2025 e abril de 2026, Rio Preto movimentou 443.479 passageiros e Ribeirão Preto, 371.989; no interior do Brasil, apenas Uberlândia, com 543.507 passageiros, é maior.
A comodidade, o acesso rápido, a facilidade e a segurança nos estacionamentos podem estar levando os passageiros a optar cada vez mais pelo Aeroporto de Rio Preto. Na região há municípios equidistantes de Rio Preto e Ribeirão Preto.
Outros fatores, como o crescimento do agronegócio no Mato Grosso do Sul e no Triângulo Mineiro, as franquias, as convenções e a oferta de serviços especializados de saúde, consolidam a liderança de Rio Preto. Além disso, há o efeito turístico dos parques aquáticos de Olímpia, próximos a Rio Preto, que anualmente atraem cerca de 2,0 milhões de turistas, parte dos quais podem estar viajando por meio de aviões.
Contudo, é preciso melhorar os acessos, como os passeios e as escadas rente à avenida Clovis Oger, e manter as áreas verdes. Em termos de infraestrutura, faltam torre de controle e sistema de pouso por instrumentos (ILS), que podem custar R$ 30 milhões. Nesse aspecto, o aeroporto de Uberlândia (inaugurado em 1935, pista de 2.100 m, 45 m de largura) é um dos poucos do interior capazes de operar com auxílio de instrumentos.
A infraestrutura aeroportuária é longeva, caríssima e se aprimora com o crescimento da demanda, ou seja, a partir de uma movimentação consolidada de passageiros, e as estatísticas da ANAC apontam a liderança de Rio Preto no interior paulista.
José Mário Ferreira de Andrade
Engenheiro civil e sanitarista.