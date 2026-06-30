O nosso aeroporto

Eribelto Manoel Reino foi contador, advogado, sindicalista, mas, sobretudo, professor do Senac, da ETEC Philadelpho Manoel Gouvea Neto, dentre outras. Marca com seu nome a importância do Aeroporto de São José do Rio Preto, inaugurado em 1959, pista de 1.640 m, 30 m de largura, terminal de 6.630 m² (sala de embarque de 450 m²), acesso pela rodovia Washington Luís e avenida Clovis Oger, praticamente no centro da cidade.

A região metropolitana de São José do Rio Preto abrange 37 municípios, um milhão de habitantes; Rio Preto (501.597 habitantes) exerce forte atração no norte-noroeste paulista, Triângulo Mineiro e no sul do Mato Grosso do Sul.

No aeroporto, a área para embarque e desembarque é coberta, há estacionamento para 300 veículos e vagas gratuitas na Avenida Clovis Oger, a menos de 100 metros do saguão principal. A operação do terminal é administrada pela ASP - Aeroportos Paulistas S/A.

Desde dezembro de 2022, a movimentação de passageiros (origem e destino) é a maior dentre os aeroportos regionais do estado, com uma média móvel mensal de cerca de 37 mil passageiros em voos regulares. Entre maio de 2025 e abril de 2026, Rio Preto movimentou 443.479 passageiros e Ribeirão Preto, 371.989; no interior do Brasil, apenas Uberlândia, com 543.507 passageiros, é maior.

A comodidade, o acesso rápido, a facilidade e a segurança nos estacionamentos podem estar levando os passageiros a optar cada vez mais pelo Aeroporto de Rio Preto. Na região há municípios equidistantes de Rio Preto e Ribeirão Preto.

Outros fatores, como o crescimento do agronegócio no Mato Grosso do Sul e no Triângulo Mineiro, as franquias, as convenções e a oferta de serviços especializados de saúde, consolidam a liderança de Rio Preto. Além disso, há o efeito turístico dos parques aquáticos de Olímpia, próximos a Rio Preto, que anualmente atraem cerca de 2,0 milhões de turistas, parte dos quais podem estar viajando por meio de aviões.

Contudo, é preciso melhorar os acessos, como os passeios e as escadas rente à avenida Clovis Oger, e manter as áreas verdes. Em termos de infraestrutura, faltam torre de controle e sistema de pouso por instrumentos (ILS), que podem custar R$ 30 milhões. Nesse aspecto, o aeroporto de Uberlândia (inaugurado em 1935, pista de 2.100 m, 45 m de largura) é um dos poucos do interior capazes de operar com auxílio de instrumentos.

A infraestrutura aeroportuária é longeva, caríssima e se aprimora com o crescimento da demanda, ou seja, a partir de uma movimentação consolidada de passageiros, e as estatísticas da ANAC apontam a liderança de Rio Preto no interior paulista.

José Mário Ferreira de Andrade

Engenheiro civil e sanitarista.