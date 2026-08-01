Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
ARTIGO

O legado do FIT

FIT 2026 reafirmou sua importância para Rio Preto e para o Brasil

por Erick Soares
Publicado em 31/07/2026 às 21:26Atualizado em 31/07/2026 às 21:27
Fonte preferida no Google
Diário da Região
Galeria
Diário da Região
Ouvir matéria

Durante dez dias, São José do Rio Preto viveu uma experiência que vai muito além da realização de um festival. O FIT 2026 transformou ruas, praças, parques, teatros e espaços culturais em pontos de encontro entre artistas e público, reafirmando a cultura como elemento essencial para fortalecer a convivência, estimular o pensamento e ampliar o acesso às artes.

Encerramos esta edição com sentimento de realização. Mais de 31 mil pessoas participaram da programação gratuita, que reuniu espetáculos nacionais e internacionais, atividades formativas, ações de acessibilidade e espaços de convivência.

Os números mostram a dimensão do evento, mas não traduzem tudo o que ele representa. O verdadeiro legado do FIT está nas experiências compartilhadas, nas conversas provocadas pelos espetáculos e no encontro de pessoas de diferentes histórias em torno da arte.

Para além da confirmação de que o FIT chegou a diferentes espaços da cidade, é saber que ele chegou até as pessoas. A quem já o acompanha há anos, mas também a quem assistiu a uma peça pela primeira vez; crianças, adultos, idosos, pessoas com deficiência.

Esta edição também teve um significado especial por marcar a retomada da parceria entre a Prefeitura de São José do Rio Preto e o Sesc São Paulo. Trata-se de uma união histórica que ajudou a consolidar o FIT como um dos principais festivais de artes cênicas do país. Reunimos esforços, investimentos e conhecimento para oferecer uma programação plural, gratuita e de qualidade, fortalecendo uma política pública que há décadas faz parte da identidade cultural da nossa cidade.

Transformamos ainda mais a cidade em palco, levando sessões para diferentes territórios e mostrando que o teatro pode e deve ocupar novos espaços, aproximando-se ainda mais da população. Essa ocupação reforçou o caráter democrático do festival e ampliou o alcance da programação.

Outro avanço importante foi o fortalecimento das ações de acessibilidade, com 223 pessoas atendidas pelo Plano de Acessibilidade do festival. Esse compromisso continuará presente nas políticas culturais do município.

O FIT cumpriu ainda seu papel de incentivar a formação e valorizar a produção artística. As atividades formativas reuniram artistas, estudantes e pesquisadores, enquanto grupos rio-pretenses dividiram a programação com companhias de diferentes estados brasileiros e do exterior. Esse intercâmbio fortalece nossa cena cultural e amplia as oportunidades para quem produz arte em Rio Preto.

Agradeço ao Sesc São Paulo, aos artistas, às equipes técnicas, aos servidores da Prefeitura, aos parceiros, à imprensa e, principalmente, ao público, que fez do FIT 2026 uma grande celebração da cultura.

O festival chega ao fim, mas seu impacto permanece. Permanecem os vínculos criados, as reflexões despertadas e a certeza de que investir em cultura é investir nas pessoas. O FIT 2026 reafirmou sua importância para Rio Preto e para o Brasil, mostrando que uma cidade que valoriza a cultura também fortalece sua identidade, sua cidadania e seu futuro.

Erick Soares

Secretário municipal de Cultura e coordenador-geral do FIT