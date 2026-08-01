O legado do FIT

Durante dez dias, São José do Rio Preto viveu uma experiência que vai muito além da realização de um festival. O FIT 2026 transformou ruas, praças, parques, teatros e espaços culturais em pontos de encontro entre artistas e público, reafirmando a cultura como elemento essencial para fortalecer a convivência, estimular o pensamento e ampliar o acesso às artes.

Encerramos esta edição com sentimento de realização. Mais de 31 mil pessoas participaram da programação gratuita, que reuniu espetáculos nacionais e internacionais, atividades formativas, ações de acessibilidade e espaços de convivência.

Os números mostram a dimensão do evento, mas não traduzem tudo o que ele representa. O verdadeiro legado do FIT está nas experiências compartilhadas, nas conversas provocadas pelos espetáculos e no encontro de pessoas de diferentes histórias em torno da arte.

Para além da confirmação de que o FIT chegou a diferentes espaços da cidade, é saber que ele chegou até as pessoas. A quem já o acompanha há anos, mas também a quem assistiu a uma peça pela primeira vez; crianças, adultos, idosos, pessoas com deficiência.

Esta edição também teve um significado especial por marcar a retomada da parceria entre a Prefeitura de São José do Rio Preto e o Sesc São Paulo. Trata-se de uma união histórica que ajudou a consolidar o FIT como um dos principais festivais de artes cênicas do país. Reunimos esforços, investimentos e conhecimento para oferecer uma programação plural, gratuita e de qualidade, fortalecendo uma política pública que há décadas faz parte da identidade cultural da nossa cidade.

Transformamos ainda mais a cidade em palco, levando sessões para diferentes territórios e mostrando que o teatro pode e deve ocupar novos espaços, aproximando-se ainda mais da população. Essa ocupação reforçou o caráter democrático do festival e ampliou o alcance da programação.

Outro avanço importante foi o fortalecimento das ações de acessibilidade, com 223 pessoas atendidas pelo Plano de Acessibilidade do festival. Esse compromisso continuará presente nas políticas culturais do município.

O FIT cumpriu ainda seu papel de incentivar a formação e valorizar a produção artística. As atividades formativas reuniram artistas, estudantes e pesquisadores, enquanto grupos rio-pretenses dividiram a programação com companhias de diferentes estados brasileiros e do exterior. Esse intercâmbio fortalece nossa cena cultural e amplia as oportunidades para quem produz arte em Rio Preto.

Agradeço ao Sesc São Paulo, aos artistas, às equipes técnicas, aos servidores da Prefeitura, aos parceiros, à imprensa e, principalmente, ao público, que fez do FIT 2026 uma grande celebração da cultura.

O festival chega ao fim, mas seu impacto permanece. Permanecem os vínculos criados, as reflexões despertadas e a certeza de que investir em cultura é investir nas pessoas. O FIT 2026 reafirmou sua importância para Rio Preto e para o Brasil, mostrando que uma cidade que valoriza a cultura também fortalece sua identidade, sua cidadania e seu futuro.

Erick Soares

Secretário municipal de Cultura e coordenador-geral do FIT