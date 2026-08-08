O hino (quase) esquecido

São José do Rio Preto possui três hinos “oficiais” – assim considerados por um decreto do prefeito Adail Vetorazzo, nos anos 1970. O hino de autoria do poeta e livreiro Ferdinando Giovinazzo e do maestro Deocleciano Vianna é, não há dúvidas, o mais popular dos três. Os outros dois foram feitos por Francisco Larosa Sobrinho e por Peppaiane de Pádua. Este último, denominado “Marcha para o Oeste”, carrega evidentes intenções laudatórias ao presidente Getúlio Vargas e a seu projeto de ocupar e desenvolver o interior do Brasil.

Não ocorre apenas em relação aos hinos rio-pretenses, mas a verdade é que muito pouca gente dá bola para hinos de um modo geral, exceções feitas ao Hino Nacional – cuja letra enorme e gongórica acaba se impondo pelo exercício de repetição na época de escola – e ao Hino do Corinthians. Talvez haja outra honrosa exceção no poder da fé dos hinos evangélicos.

Há alguns anos, no inicio de uma dessas últimas campanhas eleitorais municipais, o professor Manoel Antunes, então candidato a prefeito, fez uma exigência à equipe que cuidaria de seus programas de TV no horário eleitoral gratuito:

_ Eu quero que o primeiro programa seja aberto pelo Hino Nacional e pelo Hino de Rio Preto!

Jornalistas, diretores de TV e demais palpiteiros entreolharam-se e um silêncio impôs-se durante alguns segundos, até que alguém perguntou:

_ Hino de Rio Preto, é? Existe isso?

_ Claro que existe – apressou-se a responder o responsável pela direção do programa.

_ Ah é? E como é a letra? Você pode cantar um pedacinho?

_ Eu não, o único que conhece a letra é o professor Manoel. Vamos ter que perguntar a ele...

De lá para cá, a Prefeitura investiu na divulgação do hino durante as gestões dos prefeitos Edinho Araújo e Valdomiro Lopes, chegando a patrocinar a execução nas emissoras de rádio durante as comemorações do aniversário da cidade

A peça, que, por sinal, é muito bonita, ganhou um pouco mais de relevância. Mas ainda merece muito mais! Lembre-se dele!

Das sementes da luta e trabalho

Brotam flores de puro ideal

E a cidade ao compasso do malho

Vai seguindo na marcha triunfal

São José do Rio Preto

Tua marcha, tua fé

Vão levando para a glória

O pendão de São José

Das sementes da luta e trabalho

Brotam flores de puro ideal

E a cidade ao compasso do malho

Vai seguindo na marcha triunfal

São José do Rio Preto

Tua marcha, tua fé

Vão levando para a glória

O pendão de São José

JOSÉ LUÍS REY

Jornalista em Rio Preto. Escreve quinzenalmente neste espaço aos domingos