O futuro da região na pista

Nos últimos dias, acompanhei debates sobre a infraestrutura aeroportuária da nossa região. É uma discussão importante, mas que precisa partir de uma premissa correta: não existe e nunca existirá conflito entre a internacionalização do aeroporto de São José do Rio Preto e o projeto do Aeroporto Internacional de Olímpia. A região não precisa escolher entre um ou outro. Precisa dos dois.

Faço essa afirmação porque participei diretamente de etapas importantes para o avanço de ambos os projetos. Em 2024, tive a responsabilidade de ser o relator do Orçamento da União. Nessa função, trabalhei para garantir mais de R$ 100 milhões destinados à implantação do Aeroporto Internacional de Olímpia, um projeto estratégico para fortalecer o turismo e impulsionar o desenvolvimento regional. Foi uma conquista construída ao lado de lideranças locais e que ajudou a transformar uma demanda histórica em realidade concreta.

Por isso, não faz sentido sugerir que minha atuação em defesa da internacionalização permanente do aeroporto de Rio Preto represente qualquer oposição ao aeroporto de Olímpia. Sempre defendi o projeto olimpiense e continuo defendendo.

Da mesma forma, acredito que a região deve aproveitar a oportunidade criada em Rio Preto. Com a autorização para operações internacionais, motivada pela participação do Mirassol FC em competições continentais, o aeroporto recebeu adequações, equipamentos e estruturas que permitiram esse novo tipo de operação.

O trabalho que estamos realizando junto à ANAC e ao Ministério de Portos e Aeroportos busca avaliar a possibilidade de consolidar esse avanço e transformar uma condição temporária em uma oportunidade permanente para toda a região. Mas estamos falando de projetos com finalidades diferentes.

O aeroporto de Olímpia tem vocação turística. Seu papel será fortalecer um dos principais destinos turísticos do Brasil e ampliar sua conexão com visitantes de diferentes partes do mundo. Apenas futuramente serão explorados outros meios de utilização do terminal. Rio Preto, por sua vez, é um polo regional de saúde, comércio, serviços, agronegócio e logística. A internacionalização permanente pode fortalecer negócios, exportações, investimentos e novas oportunidades econômicas.

Não existe concorrência entre essas vocações. Existe complementaridade. Quando Olímpia cresce, a região ganha. Quando Rio Preto avança, a região também ganha. O papel de quem exerce um mandato público não é estimular disputas entre municípios, mas trabalhar para que projetos importantes avancem e gerem benefícios para todos.

Foi assim quando ajudei a garantir os recursos para o aeroporto de Olímpia. É assim agora quando atuo para fortalecer o aeroporto de Rio Preto. Porque o desenvolvimento regional não se constrói pela competição entre cidades, mas pela capacidade de unir esforços em torno de objetivos comuns.

Luiz Carlos Motta

Deputado federal.