O futuro da incorporação

Quem trabalha diariamente com incorporação percebe mudanças no mercado muito antes de elas aparecerem nas estatísticas. Elas surgem nas conversas com clientes, nas reuniões com parceiros, no comportamento dos investidores e na forma como as famílias passaram a escolher onde querem viver.

Durante muito tempo, a discussão girava em torno de metragem, número de vagas e padrão de acabamento. Esses fatores continuam relevantes, mas deixaram de ser suficientes para definir um bom empreendimento.

Hoje, a decisão de compra envolve outras perguntas. Como esse imóvel se encaixa na rotina da família? A localização facilita o dia a dia? As áreas comuns realmente serão utilizadas? O empreendimento acompanhará a forma como as pessoas vivem nos próximos anos?

Essa mudança exige uma postura diferente das incorporadoras.

Para além da construção de edifícios, precisamos desenvolver produtos que façam sentido para quem vai morar neles e para a cidade.

Na Fex Engenharia, essa reflexão orientou o desenvolvimento do Áuri Wellness Living. Depois da experiência adquirida na construção civil e da entrega do Smart One, entendemos que era o momento de apresentar um empreendimento concebido a partir de uma visão mais ampla sobre o morar.

A escolha do Jardim Maracanã não ocorreu apenas pelo potencial de valorização da região. Ela partiu da convicção de que bairros bem estruturados, com boa mobilidade e oferta de serviços, tendem a responder melhor às transformações do mercado imobiliário.

Essa leitura também vem do contato direto com quem já mora no bairro. Ao longo da entrega do Smart One, ouvimos moradores, corretores e parceiros locais — e cada conversa reforçou que o Jardim Maracanã amadurece como território, não apenas como endereço. Foi esse aprendizado prático, mais do que qualquer projeção de mercado, que consolidou nossa decisão de seguir investindo na região.

Da mesma forma, os diferenciais do empreendimento foram definidos para reforçar uma proposta única. A academia assinada pela Reebok, o conceito Wellness Living, os espaços compartilhados e as diferentes tipologias fazem parte de um mesmo projeto, pensado para acompanhar um consumidor que valoriza tempo, praticidade e qualidade de vida.

Acreditamos que esse é um caminho sem volta.

O futuro da incorporação passa menos pela quantidade de lançamentos e mais pela capacidade de desenvolver empreendimentos coerentes, capazes de responder às necessidades reais das pessoas e de contribuir para a evolução das cidades.

É essa visão que continuará orientando a atuação da Fex Engenharia nos próximos anos.

Felipe Benfati

Diretores e sócios da Fex Engenharia