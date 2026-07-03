O FIT é para todos

O Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto é o apogeu cultural da nossa cidade. É o momento em que artistas, produtores, técnicos, pesquisadores, estudantes e apaixonados pela arte, vindos do Brasil e de diferentes partes do mundo, se encontram aqui para apresentar, discutir e viver a força do teatro contemporâneo. Por dez dias, Rio Preto se transforma em palco, encontro, debate e criação. Tornamo-nos o epicentro do teatro mundial.

Em 2025, nosso governo investiu cerca de R$ 1,5 milhão no FIT e o festival gerou um retorno superior a R$ 20 milhões para a economia do município. Foram 35 mil espectadores em 111 sessões totalmente gratuitas, distribuídas em 18 locais diferentes. A dedicação redobrada da equipe da Cultura permitiu que entregássemos um festival grandioso, democrático e com recorde de participação de grupos locais.

Para este ano, vamos além. Partimos da retomada da parceria histórica com o Sesc São Paulo, uma instituição fundamental para a cultura brasileira e para a própria trajetória do FIT. Com essa parceria, discutimos as lições aprendidas, corrigimos rotas e replicamos o que deu certo no ano passado, sempre com o objetivo de oferecer a Rio Preto um festival ainda melhor, mais organizado, e mais próximo da população.

Em 2026, não teremos um único dia do festival sem apresentação de uma grande companhia de renome nacional. A Mostra Internacional de Teatro Lambe-lambe será ainda maior e a descentralização chegará a 22 locais de apresentação, espalhados pelos quatro cantos da cidade. Serão 9 estados e 6 países representados em 33 espetáculos. Neste universo, Rio Preto é representada por dez companhias, grandes nomes da história cultural da cidade. Esses são apenas alguns números que mostram a força simbólica, econômica e estrutural do FIT.

Outro aspecto que vamos priorizar nesta edição é a acessibilidade. Pela primeira vez em 57 anos de história, o festival contará com uma coordenadora de acessibilidade. Teremos 63 sessões com audiodescrição e 46 com interpretação em Libras, além de sessões adaptadas para redução de ruídos, van disponível para buscar pessoas com mobilidade reduzida em suas casas, contratação de profissionais especializados e espetáculos pensados para ampliar a participação do público. Tudo isso faz parte de um inédito Plano de Acessibilidade.

O FIT 2026 será para todos. Costumava-se dizer que “Rio Preto está artista” durante o período do festival. Eu digo mais: Rio Preto é artista o ano inteiro. O FIT é a celebração dessa vocação, mas também é uma política pública de cultura, formação, turismo, economia criativa e inclusão.

O FIT é nosso. E este ano será de todos, de verdade. Será da periferia, do artista local, das pessoas com deficiência, das famílias, dos estudantes, dos visitantes e de todos que acreditam que uma cidade também se mede pela força da sua cultura.

Coronel Fábio Candido

Prefeito de São José do Rio Preto.