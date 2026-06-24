O endereço certo na era da IA

Escolher onde abrir uma empresa sempre esteve entre as decisões mais delicadas para quem empreende. Um endereço mal selecionado pode comprometer vendas, dificultar a atração de clientes e até encurtar a vida útil do negócio. Em um cenário cada vez mais orientado por dados, a tecnologia surge como aliada para transformar uma escolha que muitas vezes era baseada na intuição em uma decisão mais estratégica.

Foi com esse objetivo que o Sebrae-SP, em parceria com o Google Cloud, lançou o Alvo Certo, uma plataforma digital gratuita que utiliza inteligência artificial (IA) para auxiliar empreendedores na análise de pontos comerciais em municípios paulistas.

A iniciativa chega em um momento em que a sobrevivência dos pequenos negócios depende cada vez mais da capacidade de interpretar informações de mercado. Dados da pesquisa Perfil MPE 2024 mostram que dificuldades relacionadas ao ponto comercial e à infraestrutura estiveram entre as razões apontadas por empresas que encerraram definitivamente suas atividades. Embora representem uma parcela relativamente pequena dos fechamentos, esses fatores mostram a importância de uma escolha bem fundamentada antes da abertura ou expansão de um empreendimento.

O diferencial da nova plataforma está na combinação entre IA e geolocalização. Ao acessar o sistema, o empreendedor encontra uma espécie de consultora digital capaz de orientar a análise de determinada região. A ferramenta sugere perguntas, apresenta indicadores e cruza informações que ajudam a compreender o potencial de consumo, o perfil dos moradores e a presença de concorrentes.

Na prática, o sistema permite avaliar aspectos que tradicionalmente exigiriam pesquisas complexas ou contratação de consultorias especializadas. Questões como movimentação de pessoas, características socioeconômicas da população local e concentração de estabelecimentos do mesmo segmento passam a ser apresentadas de forma simplificada e acessível.

A tecnologia utilizada tem como base recursos do Google Cloud, incluindo ferramentas integradas ao Google Maps capazes de analisar fluxos de pessoas e polos geradores de movimento, como hospitais, centros comerciais e áreas de grande circulação. A proposta é oferecer uma leitura mais precisa sobre as condições que podem favorecer ou dificultar o desempenho de um negócio em determinado território.

Outro ponto relevante é a integração com bases públicas de dados. Essa combinação permite que as análises sejam constantemente atualizadas e reflitam as transformações econômicas e demográficas das diferentes regiões.

A plataforma busca ampliar a capacidade de planejamento dos empreendedores. A ferramenta não substitui o estudo de viabilidade financeira nem a elaboração de um plano de negócios, mas oferece subsídios para reduzir incertezas em uma das etapas mais críticas da jornada empreendedora.

Em um ambiente econômico marcado pela competitividade e pelas rápidas mudanças no comportamento do consumidor, ferramentas como o Alvo Certo apontam para uma nova realidade: a de que empreender, cada vez mais, passa também pela capacidade de interpretar dados. E, nesse contexto, a IA começa a ocupar um espaço que vai muito além da automação, tornando-se uma parceira na construção de negócios mais sustentáveis e preparados para o futuro.

Francisco Marques

Consultor de negócios do Sebrae-SP