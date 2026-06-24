O endereço certo na era da IA
Em cenário cada vez mais orientado por dados, a tecnologia surge como aliada para transformar uma escolha em decisão mais estratégica
Escolher onde abrir uma empresa sempre esteve entre as decisões mais delicadas para quem empreende. Um endereço mal selecionado pode comprometer vendas, dificultar a atração de clientes e até encurtar a vida útil do negócio. Em um cenário cada vez mais orientado por dados, a tecnologia surge como aliada para transformar uma escolha que muitas vezes era baseada na intuição em uma decisão mais estratégica.
Foi com esse objetivo que o Sebrae-SP, em parceria com o Google Cloud, lançou o Alvo Certo, uma plataforma digital gratuita que utiliza inteligência artificial (IA) para auxiliar empreendedores na análise de pontos comerciais em municípios paulistas.
A iniciativa chega em um momento em que a sobrevivência dos pequenos negócios depende cada vez mais da capacidade de interpretar informações de mercado. Dados da pesquisa Perfil MPE 2024 mostram que dificuldades relacionadas ao ponto comercial e à infraestrutura estiveram entre as razões apontadas por empresas que encerraram definitivamente suas atividades. Embora representem uma parcela relativamente pequena dos fechamentos, esses fatores mostram a importância de uma escolha bem fundamentada antes da abertura ou expansão de um empreendimento.
O diferencial da nova plataforma está na combinação entre IA e geolocalização. Ao acessar o sistema, o empreendedor encontra uma espécie de consultora digital capaz de orientar a análise de determinada região. A ferramenta sugere perguntas, apresenta indicadores e cruza informações que ajudam a compreender o potencial de consumo, o perfil dos moradores e a presença de concorrentes.
Na prática, o sistema permite avaliar aspectos que tradicionalmente exigiriam pesquisas complexas ou contratação de consultorias especializadas. Questões como movimentação de pessoas, características socioeconômicas da população local e concentração de estabelecimentos do mesmo segmento passam a ser apresentadas de forma simplificada e acessível.
A tecnologia utilizada tem como base recursos do Google Cloud, incluindo ferramentas integradas ao Google Maps capazes de analisar fluxos de pessoas e polos geradores de movimento, como hospitais, centros comerciais e áreas de grande circulação. A proposta é oferecer uma leitura mais precisa sobre as condições que podem favorecer ou dificultar o desempenho de um negócio em determinado território.
Outro ponto relevante é a integração com bases públicas de dados. Essa combinação permite que as análises sejam constantemente atualizadas e reflitam as transformações econômicas e demográficas das diferentes regiões.
A plataforma busca ampliar a capacidade de planejamento dos empreendedores. A ferramenta não substitui o estudo de viabilidade financeira nem a elaboração de um plano de negócios, mas oferece subsídios para reduzir incertezas em uma das etapas mais críticas da jornada empreendedora.
Em um ambiente econômico marcado pela competitividade e pelas rápidas mudanças no comportamento do consumidor, ferramentas como o Alvo Certo apontam para uma nova realidade: a de que empreender, cada vez mais, passa também pela capacidade de interpretar dados. E, nesse contexto, a IA começa a ocupar um espaço que vai muito além da automação, tornando-se uma parceira na construção de negócios mais sustentáveis e preparados para o futuro.
Francisco Marques
Consultor de negócios do Sebrae-SP