O CENTENÁRIO DA APCD

Há mais de um século, a medicina e a odontologia de São José do Rio Preto escrevem, juntas, uma história feita de cuidado, esforço e transformação. No começo do século 20, a cidade ainda engatinhava em seus recursos: poucas casas de saúde, muita necessidade, e a vontade silenciosa de quem escolheu servir.

Em 1925, a Santa Casa de Misericórdia acende uma luz na rua São Paulo (hoje rua Fritz Jacobs). Logo depois, a Casa de Saúde Santa Helena surge na esquina das esperanças, entre Voluntários de São Paulo e Independência.

Um ano mais tarde, em 1926, ainda sem poder contar com um Posto de Higiene, o atendimento se improvisava nas salas da Câmara Municipal, localizada na época na esquina da rua Antônio Olympio (hoje Voluntários de São Paulo), esquina com a rua Siqueira Campos, onde é hoje o Edifício Ipesp, onde mãos dedicadas de cirurgiões-dentistas acolhiam os mais humildes.

Foi nesse mesmo ano que o dentista Raul Silva (Sorocaba – 4-7-1887 – São José do Rio Preto 15-10-1955), movido por visão e coragem, plantou a semente da Sociedade Odontológica de São José do Rio Preto.

Por muito tempo, quase invisível, resistiu como ideia antes de virar estrutura — até que, nos anos 1950, ganhou corpo na avenida Bady Bassitt, em terreno doado pelo dentista Célio dos Santos, gesto que já dizia muito sobre o espírito coletivo da profissão.

Na década de 1970, novos passos: mudança de endereço, novo nome — Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD). Em terreno doado pela Prefeitura, na gestão do prefeito na época, Adail Vettorazzo, também dentista e presidente da APCD, sob lideranças que também carregavam o ofício no coração, a entidade cresceu, se organizou, se fortaleceu.

Vieram novas fases, novos nomes — Associação Regional Odontológica Paulista (ARORP) —, fusões e reencontros, até consolidar-se como a APCD que permanece viva até hoje.

Mais que paredes e atas, sua história é feita de conquistas: campanhas que preveniram doenças, a luta pela água fluoretada, o engajamento político, a defesa da saúde pública e o apoio à criação da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp).

É também uma história de ensino com a sua Escola de Aperfeiçoamento Profissional — de mãos que ensinaram outras mãos, formando gerações de especialistas reconhecidos em todo o país.

Assim, entre consultórios, assembleias e sonhos compartilhados, a APCD não apenas acompanhou o tempo — ajudou a moldá-lo. E, ao completar cem anos, não celebra apenas o passado: reafirma o compromisso com o futuro, onde cuidar continua sendo o mais humano dos gestos. Parabéns, APCD.