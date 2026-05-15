O Brasil que cresce a partir do interior

Durante muito tempo, o crescimento imobiliário brasileiro esteve concentrado nas grandes capitais. Era nelas que se reuniam os maiores investimentos, os lançamentos mais expressivos e a maior movimentação econômica do setor. Mas os últimos anos vêm mostrando uma mudança importante nesse cenário: o interior passou a ocupar posição estratégica no desenvolvimento urbano do País.

Os dados mais recentes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), divulgados no relatório do primeiro trimestre de 2026 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), reforçam esse movimento. O levantamento aponta crescimento de 17% no volume financeiro movimentado pelo programa, alcançando R$ 30,6 bilhões no trimestre, além do fortalecimento de cidades médias e da descentralização do crédito imobiliário brasileiro. Municípios fora dos grandes eixos tradicionais passaram a ganhar relevância no volume nacional de financiamentos.

Essa transformação ajuda a explicar o momento vivido por cidades do interior paulista, especialmente São José do Rio Preto. O mercado imobiliário local encerrou 2025 em forte expansão. Dados apresentados pelo Secovi-SP, com base em levantamento da Brain Inteligência Estratégica, mostram que o número de unidades vendidas saltou de 5.795 para 9.596 no comparativo entre 2024 e 2025 — crescimento de 65%. No mesmo período, os lançamentos avançaram 70%, passando de 5.469 para 9.348 unidades.

Hoje, morar no interior deixou de ser uma alternativa para se tornar escolha de vida. As pessoas buscam cidades com mobilidade mais eficiente, menor tempo de deslocamento, infraestrutura, segurança, serviços e qualidade urbana. E poucas regiões conseguiram reunir esses atributos de forma tão consistente quanto Rio Preto e seu entorno.

O interior também passou a atrair empresas, serviços especializados, investimentos em saúde, educação e tecnologia, criando um ambiente econômico cada vez mais sólido e sustentável. O mercado imobiliário acompanha essa evolução porque é diretamente impactado pelo crescimento regional.

Talvez o maior símbolo dessa nova fase do Brasil esteja justamente longe das capitais. Está nas cidades médias que crescem com planejamento, atraem investimentos e conseguem oferecer algo que hoje se tornou essencial: qualidade de vida associada ao desenvolvimento econômico.

São José do Rio Preto é um dos retratos mais claros desse novo Brasil que cresce a partir do interior.

Bruno Malvezi

CEO do Grupo Impper.



