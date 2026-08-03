O Brasil do Avanço x do Retrocesso

As recentes convenções partidárias colocaram à prova a clareza dos projetos políticos que disputam o rumo do Brasil e do estado de São Paulo.

De um lado, o campo progressista, reunido em torno do projeto de Lula e Haddad, que demonstrou maturidade, coesão e capacidade propositiva. Seus encontros debateram o desenvolvimento econômico com inclusão social, a retomada dos investimentos públicos, o crescimento econômico do estado, a geração de empregos de qualidade e a defesa intransigente da democracia e das instituições. Um discurso claro sobre soberania e contra as influências estrangeiras. É a política feita com seriedade, com foco nas entregas reais e na melhoria da vida de quem mais precisa.

Do outro lado, o que vimos nos palanques da direita tradicional e bolsonarista, marcados pelas figuras de Flávio Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas, foi um verdadeiro deserto de ideias.

Sob o pretexto de alianças eleitorais, suas convenções se transformaram em palanques esvaziados de conteúdo programático, centrados em bravatas ideológicas, apologia a rupturas e na importação de discursos de ódio alheios aos problemas reais da população paulista e brasileira. Em vez de apresentar soluções para a saúde pública, para a educação ou para o custo de vida em São Paulo, por exemplo, o bloco conservador apostou no barulho político, no divisionismo e na subserviência a projetos de poder pessoal. E claro, na intervenção estrangeira no nosso processo eleitoral.

Para nós, militantes e defensores da justiça social em Rio Preto, uma terra de forte tradição conservadora, mas construída pelo suor de trabalhadores e trabalhadoras, este contraste exige firmeza e coragem. Não podemos nos acovardar diante da retórica vazia da oposição. Este é o momento histórico de ocupar as ruas, conversar com cada vizinho, cada trabalhador e cada jovem para mostrar que existe uma alternativa concreta e humanizada para o país e para o estado.

Renovar o Congresso Nacional, eleger um governo estadual sintonizado com as demandas populares e garantir a reeleição de Lula não são apenas metas eleitorais. São passos essenciais para varrer o atraso e devolver a política ao seu verdadeiro propósito: transformar a sociedade para o bem comum e avançar.

A nossa militância tem história, tem argumentos e tem lado. Vamos sacudir as estruturas e mostrar que o futuro se constrói com trabalho, diálogo e esperança.

Carlos Alexandre

Presidente do PT de Rio Preto Formado em Adm. Pública pela Federal Ouro Preto