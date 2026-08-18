Novos vetores impulsionam mercado de locação em Rio Preto

São José do Rio Preto atravessa um novo ciclo de expansão, marcado pelo crescimento urbano, pela chegada de investimentos e pelo fortalecimento de sua posição como polo regional de saúde, educação, comércio e serviços. Esse movimento já produz efeitos no mercado imobiliário, especialmente no segmento de locação.

No mercado residencial, a demanda é impulsionada por diferentes perfis de moradores. Profissionais que chegam à cidade, famílias em processo de mudança e pessoas que buscam mais praticidade e flexibilidade encontram na locação uma alternativa diante das novas dinâmicas de moradia. A presença de universidades também contribui para esse cenário, com a chegada de estudantes de outras cidades e a procura por apartamentos, estúdios e imóveis próximos aos principais centros de ensino.

O mercado de locação comercial acompanha a expansão. À medida que novos bairros e regiões ganham moradores, cresce também a necessidade de estabelecimentos capazes de atender essa população. Lojas, clínicas, escritórios, restaurantes, academias e outros serviços passam a ocupar áreas que, até pouco tempo, apresentavam menor concentração de atividades.

Outro segmento que ganha espaço é o de imóveis para temporada e curta permanência. Como polo regional, Rio Preto recebe diariamente pacientes e familiares em busca de atendimento médico, além de profissionais, estudantes, participantes de eventos e visitantes que permanecem na cidade por períodos determinados. Esse fluxo cria uma demanda específica por imóveis mobiliados e com localização estratégica.

A expansão da locação também contribui para transformar a dinâmica urbana. Regiões que antes tinham menor ocupação passam a receber empreendimentos residenciais e comerciais, além de novos serviços. Com isso, surgem novas centralidades e oportunidades para diferentes segmentos do mercado imobiliário.

Há, nesse processo, uma dinâmica que merece atenção: nem sempre o empreendimento é responsável por criar a demanda. Em muitos casos, ele é justamente uma resposta a uma demanda que já existe e que começa a se consolidar em determinada região.

Para proprietários, investidores e profissionais do setor, acompanhar esse movimento é essencial. Além de observar onde novos empreendimentos estão sendo lançados, também é importante compreender os vetores de crescimento de Rio Preto que permitem identificar mudanças no perfil de ocupação da cidade e antecipar onde podem surgir as próximas oportunidades no mercado de locação.

Alexandro Pereira Dias

Diretor de Gestão Patrimonial e Locação na Regional do Secovi-SP em SJRP