Nova presidente do CMPC diz que quer diálogo, mas, se precisar, vai para o embate

DESCONEXÃO

Segundo membros do CMPC, o governo usa os recursos para eventos com artistas nacionais como investimento na Cultura. Mas este tipo de ação não tem, segundo eles, nada a ver com o que se produz no município. “Somos uma cidade que exporta arte e cultura. Precisamos fortalecer isso. Esse gasto não é investimento, não fica aqui”, declarou Elis Bohrer.

PLANO...

Em seu plano de ação, Elis Bohrer, que trata a cultura como direito e motor de desenvolvimento, reforça o papel do conselho como espaço de decisão e fiscalização. “A ideia é dar mais musculatura institucional ao órgão e aproximar sociedade civil, artistas e poder público nas decisões."

...DE AÇÃO

No diagnóstico, ela aponta velhos gargalos da cultura em Rio Preto: pouco dinheiro, políticas que não se sustentam entre gestões e falhas na execução do Plano Municipal de Cultura. Também cita baixa integração entre conselho e governo e pouca transparência no uso de recursos. Entre as prioridades, Elis destaca fortalecer o conselho e ampliar o orçamento da Cultura gradativamente até 1% do orçamento.

‘FUI’

O médico emergencista e capitão da Polícia Militar Rodrigo Tadeu Silvestre deixou, a pedido, a coordenação do Samu de Rio Preto. Ele assumiu o posto em janeiro de 2025, com a missão dada pelo governo do Coronel Fábio Candido (PL) de reestruturar o serviço. Questionado pela Coluna sobre a decisão de sair, apontou motivos de ordem pessoal: “Trabalho muito e minha família pediu. Fiz uma opção”. O médico Isaac Machado é o escolhido para substituir Silvestre na função. Ainda não se sabe se como titular ou interino.

MOTTA 1

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), confirmou presença em uma espécie de plenária com lideranças políticas locais e regionais que o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) promove na cidade neste sábado, 25, já de olho na reeleição. A ideia, segundo a assessoria do parlamentar, é “começar a desenhar os movimentos para 2026”.

MOTTA 2

O evento vai servir para medir também quais os vereadores de Rio Preto que já estão fechados com a candidatura de Motta. E não falta motivação para os interessados enterrarem o sabadão numa reunião política. Depois do “trabalho pesado” tem diversão garantida. O deputado vai receber o pessoal que se mobilizou para contribuir com sua pré-campanha com um almoço reservado, cujo mote oficial é a comemoração “atrasada” pelo seu aniversário, que foi ontem (sexta-feira, 24).

#GRATIDÃO 1

Em sua primeira sessão após voltar à Câmara de Rio Preto, Klebinho Kizumba (PL) fez um discurso de quem não queria arrumar confusão com os colegas. O secretário agradeceu o prefeito (que o exonerou da Secretaria de Esportes após o escândalo do estacionamento na Cidade da Criança), a “família” que o auxiliou quando comandou a pasta, os colegas de vereança e até o Ministério Público. O promotor Carlos Romani abriu inquérito para investigar a autorização dada por Kizumba para exploração da área pública, alvo de suspeitas de irregularidades.

#GRATIDÃO 2

Kizumba também agradeceu o atendimento que teve no hospital no qual passou por cirurgia na vesícula após deixar a Secretaria. No discurso de três minutos, afirmou que está “muito feliz”. “Estamos iniciando hoje um trabalho maravilhoso”, afirmou. Detalhe: logo que pisou na Câmara, ao retornar, a primeira pessoa que ele procurou para pedir conselhos sobre como se posicionar foi o veteraníssimo Paulo Pauléra (PP), que recomendou o tom conciliatório.

MULHERES 1

A médica de Rio Preto Regina Chueire, diretora do Instituto Lucy Montoro, que integra o Complexo Funfarme, é uma das 19 homenageadas em cerimônia que será realizada na próxima terça-feira, dia 28, na Alesp. O evento “Mulheres que Movem a História” é uma iniciativa da deputada estadual Beth Sahão (PT), por meio da Frente Parlamentar pela Defesa da Vida e Proteção de Mulheres e Meninas. Regina, que também é professora adjunta da Famerp, estará ao lado de nomes como o da empresária Luiza Helena Trajano, da geneticista Mayana Zatz e da professora e gestora pública Ana Estela Haddad.