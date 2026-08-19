A cidade e a região perdem uma das suas mais brilhantes figuras. Suas memórias e seu legado continuam. Foi com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Doutor Norberto Buzzini. Com o Doutor Buzzini, os comerciários ganharam voz. Romanos 14:8 "Pois se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor".

Nesses momentos de profunda dor, viemos expressar nossos sinceros sentimentos.

Márcia Caldas, vereadora e presidente do Sincomerciários Rio Preto

Amanda

Sobre a reportagem "'A gente desconfiava, mas tinha esperança de encontrá-la viva', diz irmã de Amanda", antes, não sabíamos quem você era, Amanda, mas agora sabemos. Sinto muito por você e por toda a sua família. Espero que agora você possa descansar nos braços do Pai e que sua alma encontre a paz e o descanso eterno.

A gente nunca vai conseguir entender o porquê de tamanha crueldade. As pessoas realmente estão doentes e chegam ao ponto de tirar uma vida como se ela não significasse nada. Espero, de coração, que um dia a justiça seja feita e que você possa finalmente descansar em paz.

Sinto muito por você e por toda a sua família. Poderia ter sido qualquer uma de nós.

Elisama Garcia, via Instagram

Terremotos

Os recentes terremotos que aconteceram na Colômbia dão uma impressão de que o número de abalos sísmicos está aumentando nos últimos anos. O que tem avançado, na verdade, é a capacidade dos cientistas de detectar esses tremores, mesmo os mais leves, resultando nos equipamentos que estão ficando cada vez melhores.

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia, provocando momentos de tensão em diversas regiões do país. O episódio foi registrado próximo a San José del Palmar, segundo informações do Serviço Ecológico dos Estados Unidos.

O tremor foi sentido nas cidades de Cali, Pereira, Manizales e Bogotá, ocasionando aos moradores o abandono de prédios às pressas durante o abalo, enquanto vídeos exibiram pessoas assustadas nas ruas e estruturas, sendo afetadas pelo terremoto num dos momentos mais constrangedores que se têm conhecimento.

É evidente que a maioria dos abalos ocorre nas zonas de contato entre as placas, pois são áreas de movimentação rochosa e com grandes falhas geológicas. Entretanto, também podem haver falhas no interior das placas, o que permite ocorrência de abalos em áreas no interior em toda a sua extensão.

Alessio Canonice, Ibirá