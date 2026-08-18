No dia 12 de agosto, nos deixou o diretor-presidente do Diário da Região, Norberto Buzzini. Foram 95 anos de história, tinta e verdade.

Buzzini não foi só diretor-presidente, jornalista e advogado no Diário. Foi guardião da nossa cidade. Defendeu o povo, escreveu e contou a história de Rio Preto todos os dias.

Obrigado, seu Norberto, por tudo que o senhor fez por São José do Rio Preto. Tudo que foi pensado, falado e escrito a seu respeito é muito pouco para uma pessoa como Norberto Buzzini.

Que Deus conforte a família e que o legado continue nas páginas do Diário. Obrigado por tudo.

Benizio Lopes de Oliveira, Rio Preto

Murchid

Morei bem próximo da avenida Murchid Homsi em 1976, e, ainda hoje, quase todo dia passo por lá. Acredito que algumas pessoas que reclamam das atuais obras anunciadas ali, com todo respeito, sejam mais de ordem emocional, romântica, do que estrutural.

Derrubar árvores não deveria ser, mas é necessário. Olhem as centenas que estão caindo na WL com a construção de terceira faixa, todas ‘serradinhas’ em troncos maiores, médios, pequenos, toras para churrasqueiras, artesanato, cabeceira de ponte, porteira, etc. Até a enorme figueira do acesso do KM 456 à WL caiu, e haverá reposição de alguma forma. E tudo bem, é o progresso.

Sim, as variedades da WL são diferentes das da Murchid, mas e daí? No caso da avenida Murchid, a coisa tá feia mesmo. Vão esperar alguma criança ou adulto morrer debaixo daquelas árvores, por um vento mais forte? Ou acidentado pelas calçadas, pistas e enxurradas?

Aliás, no site da Prefeitura tem uma verba anunciada em 2024 de R$ 50 milhões só para obras de infraestrutura na avenida Murchid Homsi: 6 km de microdrenagem; 1,5 km de canal; 12 galerias nas travessias; 2 bacias de retenção; 5 km de ciclovia/caminhada; iluminação LED.

Sou leigo no assunto, não sei o que aconteceu. Parece que tem gente fazendo de tudo para paralisar a nossa querida Rio Preto. Contudo, deixem o prefeito trabalhar e troquemos o nosso saudosismo pelo urgentíssimo.

Afonso Martins, Rio Preto