Norberto Buzzini-1

Em nome da Legião da Boa Vontade (LBV), externamos os nossos mais profundos sentimentos de pesar e solidariedade pelo falecimento do sr. Norberto Buzzini, ocorrido no dia 12 de agosto de 2026, em São José do Rio Preto/SP.

Rogamos a Deus que envolva o espírito do nosso querido amigo, iluminando-o neste momento e pela eternidade.

A todos os familiares e amigos, enviamos as nossas melhores vibrações de paz, respeito e carinho, acompanhadas destas palavras do Presidente de Honra-Consolidador da LBV, José de Paiva Netto (1941-2025), com a esperança de que tragam conforto e serenidade ao coração de todos: “A Alma não está somente onde vive, mas também onde ama. Para o coração, não existem distâncias intransponíveis”.

Luzia Ribeiro, assessoria de marketing e comunicação da LBV.

Norberto Buzzini-2

As nossas mais sinceras condolências pelo passamento do dr. Norberto Buzzini. Deixa na região uma lacuna difícil de preencher. Deixa um legado de correção e honestidade.

Ulisses Ramalho de Almeida, presidente municipal do PRD

Mistério

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do ator Rildo Hora, seguida com lupa pela imprensa, que busca informações detalhadas. A imprensa também se ocupa diariamente na busca por informações que forneçam a identidade da mulher esquartejada, cujas partes vêm sendo encontradas em diferentes locais da cidade.

Mas sobre aquele assessor do vereador assassinado com um tiro na cabeça, em dezembro do ano passado, há mais de seis meses portanto, ninguém diz nada, todo mundo mudo e quedo. Por que será?

Waldner Lui, Rio Preto

Salários

Vendo um telejornal, vi a reportagem sobre os salários do Judiciário, o tanto que ganham acima do teto salarial do funcionário público no país. Alguns, em dois meses, ganharam mais de 1 milhão de reais. Uma vergonha.

O justo seria, para todos os funcionários públicos, ser o teto nacional, que hoje é de R$ 46.366,19, tanto o municipal, o estadual e o federal, pois todos os funcionários têm o mesmo direito, e não ficar dependente do teto salarial de prefeito, governador e presidente, pois não são funcionários de carreira.

Marcio Nogueira Carvalho, Rio Preto