Norberto Buzzini-1

Mais do que o brilhante gestor que guiou o Diário da Região com maestria, o dr. Norberto foi um homem de valores humanos inestimáveis. Dentre suas muitas virtudes, destaca-se aquela que ele, em sua natural discrição, preferia manter longe dos holofotes: o seu profundo compromisso com o próximo.

Durante anos, de forma silenciosa e constante, o dr. Norberto destinou semanalmente leite em pó especial para auxiliar crianças desnutridas atendidas pelo Centro Social Estoril. Esse gesto de bondade, realizado sem alarde, é o reflexo fiel da nobreza de seu espírito e de sua dedicação genuína ao bem-estar da nossa população.

Nossa eterna gratidão ao dr. Norberto Buzzini. Que seu legado de competência profissional e de humanidade continue a inspirar todos nós. Nossos sentimentos de conforto e paz a todos os familiares, amigos e colaboradores.

Manoel Neves Filho, presidente voluntário do Centro Social Estoril

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Fiquei profundamente consternado quando fiquei sabendo da morte do dr. Norberto Buzzini. Conheci-o no ano de 1951, quando meu pai mudou para Vila Maceno e ele e sua família já lá residiam. Tive a oportunidade de participar inúmeras vezes do seu convívio, e feliz fiquei quando ele e outros abnegados compraram o Diário da Região.

Sou daqueles que, em primeiro lugar, lê o Diário da Região e, depois, toma o seu café matinal. Vai fazer muita falta, porque, mais do que todas as suas metas, foi um fundador de gente, que conseguiu lapidar na página e na vida cotidiana deste excelente jornal.

Vai para o descanso eterno, com os aplausos dessa comunidade de São José.

Eufly Angelo Ponchio, Rio Preto

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É com profundo pesar que manifesto, em nome da Diretoria Regional da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais de São José do Rio Preto, nossas sinceras condolências pelo falecimento de Norberto Buzzini, aos 95 anos.

Uma personalidade marcante da história de São José do Rio Preto, que dedicou sua trajetória à comunicação, à vida pública e ao desenvolvimento de nossa região, deixando um legado de grande relevância.

Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas e a todos os colaboradores do Diário da Região. Que Deus conforte o coração de todos e conceda força e serenidade para enfrentar esta perda.

Edson Freire, diretor regional da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais