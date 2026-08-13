Norberto Buzzini-1

Recebo com profunda tristeza a notícia da morte de Norberto Buzzini, amigo fiel da minha mãe e do meu pai desde muito cedo, quando vizinhos na rua General Glicério. O dr. Buzzini foi um ser humano sensível e generoso. Mamãe o admirava muito, compartilhou com ele momentos importantes da sua trajetória profissional e até da nossa família. Meus sinceros sentimentos a toda família Buzzini, em especial aos seus filhos Débora, Fabiano e Luciana. Que ele descanse em paz e seu legado permaneça intacto para sempre.

Moema do Valle Kuyumjian, São Paulo

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O doutor Norberto Buzzini, amigo querido de tantos anos, deixa um legado de amor a Rio Preto e de dedicação ao desenvolvimento da cidade. Construiu com muita competência, seriedade e eficiência um dos mais respeitados jornais do interior do país, o Diário da Região, em cujas páginas passa a história de São José do Rio Preto. Na nossa convivência de mais de quarenta anos, em que desenvolvemos juntos projetos e ideias para o planejamento da cidade, o doutor Norberto sempre demonstrou seu carinho, seu respeito e sua gratidão por Rio Preto. Meu abraço solidário aos filhos Fabiano, Débora e Luciana, aos netos e inúmeros amigos do Dr Norberto, e meus sinceros sentimentos. Doutor Norberto escreveu com honra seu nome na história.

Orlando Bolçone, Rio Preto

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Não tive a oportunidade de conviver diretamente com o Dr. Norberto Buzzini durante os anos que passei na Redação do Diário da Região. Sua presença podia não ser física, mas jamais poderia ser confundida com ausência, afinal, seus valores inegociáveis sempre fizeram parte da consciência coletiva da Redação, desde o simples ato de alterar o ano da publicação a cada aniversário do jornal até a escolha das palavras dos editoriais mais críticos. Guardo a imagem de um homem que, mesmo em idade avançada, ainda frequentava seu escritório, acompanhando de perto aquilo que construiu. Muito do que sei sobre ele veio das histórias contadas por colegas que conviveram com o Dr. Norberto durante décadas. Nessas histórias, sempre me chamou atenção a firmeza de seus valores. A liberdade de imprensa, a valorização do jornalista e o respaldo jurídico ao exercício da profissão não pareciam ser, para ele, conceitos abstratos, mas princípios dos quais não se abria mão. Descanse em paz, Dr. Norberto. Seu nome sempre será lembrado como parte fundamental da história do Diário, do jornalismo e de Rio Preto.

Gabriel Vital, Sorocaba

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Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Norberto Buzzini. Sua trajetória está profundamente ligada à história de São José do Rio Preto e da imprensa regional. À frente do Diário da Região, ajudou a construir um veículo que se tornou parte da identidade e da memória da nossa cidade. Fica o reconhecimento por sua contribuição ao jornalismo, à informação e ao desenvolvimento de Rio Preto. Minha solidariedade à família, aos amigos e a toda a equipe do Diário da Região.

Marco Aurélio Beltrame, TOTVS Oeste

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Norberto Buzzini deixa uma marca profunda na história de São José do Rio Preto e de toda a nossa região. À frente do Diário da Região, foi um dos grandes responsáveis por fortalecer a imprensa local e contribuir para o desenvolvimento de uma cidade cada vez mais dinâmica e influente. Seu trabalho ajudou a registrar e também a participar das transformações de Rio Preto ao longo de décadas, dando voz aos diferentes setores da sociedade. Fica o reconhecimento e a gratidão por sua contribuição à nossa cidade e o desejo de que seu legado siga presente nas próximas gerações.

Thiago Ribeiro, Secovi-SP