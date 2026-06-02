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PAINEL DE IDEIAS

Nelson Mandela e a filosofia ancestral africana

Mandela deixou um legado riquíssimo de valores humanísticos a promover a paz, a justiça social, a liberdade, a tolerância, a cooperação, a benevolência, a compaixão, o respeito ao próximo, a busca do conhecimento e a autodeterminação dos povos, dentre outros

por Durval de Noronha Goyos Jr.
Publicado há 1 horaAtualizado há 1 hora
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Durval de Noronha Goyos Jr. (Durval de Noronha Goyos Jr.)
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Durval de Noronha Goyos Jr. (Durval de Noronha Goyos Jr.)
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O extraordinário advogado humanista, Nelson Mandela, foi um dos maiores estadistas mundiais, e referência política para os povos oprimidos da África como também do Sul Global. Estive com ele pessoalmente em 1994 e em 1996, na África do Sul, dois anos após a democratização do país. Eu havia trabalhado como consultor jurídico do Congresso Nacional Af

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