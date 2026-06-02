PAINEL DE IDEIAS
Nelson Mandela e a filosofia ancestral africana
Mandela deixou um legado riquíssimo de valores humanísticos a promover a paz, a justiça social, a liberdade, a tolerância, a cooperação, a benevolência, a compaixão, o respeito ao próximo, a busca do conhecimento e a autodeterminação dos povos, dentre outros
por Durval de Noronha Goyos Jr.
Publicado há 1 horaAtualizado há 1 hora
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