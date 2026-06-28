Música
As pessoas de nossa cidade que gostam da boa música e não foram nesta última terça-feira ao Teatro Municipal Humberto Sinibaldi perderam a grande oportunidade de assistir a um grande espetáculo musical, proporcionado pelo Maestro Tremura, radicado nos Estados Unidos.
Acompanhado por Mestre Boca, Cesar Menegueti e Maurício Zacarias, trio da melhor qualidade, trouxe ao público coisa que há muito tempo não se via e ouvia na nossa cidade.
Parabéns!
Marco A. Miceli, Rio Preto
Banco Master
Continuam surgindo nomes de pessoas citadas nas investigações envolvendo o Banco Master, caso apontado por críticos como uma das maiores fraudes bancárias já registradas no mundo.
O mais recente nome mencionado é o do senador Jaques Wagner (PT-BA), importante liderança política da Bahia. A lista de figuras públicas associadas ao episódio, direta ou indiretamente, já é extensa e reúne representantes de diferentes correntes políticas. Entre os nomes citados estão Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Ciro Nogueira (PP-PI), Hugo Motta (Republicanos-PB), Davi Alcolumbre (União-AP), Arthur Lira (PP-AL), Nikolas Ferreira (PL-MG), Jaques Wagner (PT-BA), Cláudio Castro (PL-RJ), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Ronaldo Caiado (União-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Wilson Lima (União-AM).
Que bom que a Polícia Federal teve sua autonomia restituída. Que as investigações avancem com rigor.
Marcus Aurelio de Carvalho, Santos
Luto-1
Sobre a notícia "Morre Black, produtor cultural e militante do movimento negro de Rio Preto", meus sentimentos. Black, meu amigo, descanse em paz e que Deus conforte o coração de seus familiares.
Eduardo Tedeschi, via Instagram
Luto-2
Conheci o Black na adolescência, uma pessoa muito sorridente e comunicativa. Descanse em paz. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos.
Ana Paula Gonçales, via Instagram