Apenas opinando: convivi com prefeitos e com problemas da cidade, o caso da Murchid Homsi foi examinado por todos. É uma obra por enquanto desnecessária, podendo ser tomadas medidas paliativas.

A constatação é que, sim, ali há enchentes, mas o escoamento é o que mais rápido acontece, seja pelas proteções naturais ou pelo próprio desenho da avenida. Então, melhor estudar o assunto com mais vagar e atenção.

Derrubar árvores nunca foi solução de nada. No mesmo tema, Rio Preto tem desafios mais urgentes e um deles que logo aparecerá está em pontos da JK.

Laerte Teixeira da Costa, Rio Preto

Lavagem cerebral

A lavagem cerebral é feita utilizando técnicas psicológicas e baseia-se no controle total da informação para anular a capacidade crítica das pessoas. Eu vi, você aí viu e nós vimos isso acontecer em dois episódios recentes: na pandemia da Covid e no 8 de janeiro, onde o consórcio de imprensa, em vez de fazer reportagens imparciais ou de apenas dar as notícias, preferiu trocar a notícia por opinião e politizar os fatos 24 horas/dia, tendo sucesso na lavagem cerebral de pessoas desprovidas de senso crítico e de lógica.

Porém, o tempo é o senhor da razão e agora vemos esse mesmo consórcio de imprensa se calar diante das apurações do Congresso americano, que está inquirindo o charlatão do Dr Antony Fauci sobre as medidas sanitárias adotadas, a eficácia das vacinas, da hidroxicloroquina e da ivermectina na pandemia de Covid, além das mortes e efeitos colaterais que podem ter sido causados pelas vacinas precoces, já que o próprio Dr teve um infarto pulmonar após tomar a vacina, mas deixou isso em segredo para a indústria das vacinas poder faturar bilhões de dólares.

É a verdade vindo à tona e, se um dia acharem as imagens das câmeras de segurança dos 3 poderes, que simplesmente e misteriosamente sumiram, o que é muita coincidência, com certeza cairá por terra mais uma narrativa imposta com sucesso pela lavagem cerebral.

Não se esqueçam de que o tempo é o senhor da razão e de que a verdade dói em algumas pessoas.

Miguel Freddi, Rio Preto