Motta afirma que emendas seguiram 'trâmites previstos na legislação'

A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de bloquear R$ 119 milhões do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, por atuação irregular para viabilizar a liberação de emendas parlamentares sem que tenha mandato, agitou o meio político em Rio Preto. A investigação da Polícia Federal afirma que o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e os deputados Capitão Alden (PL-BA) e Luiz Carlos Motta (PL), que é de Rio Preto, seriam os “autores” das emendas.

O ministro do Supremo afirmou, em decisão que veio a público na sexta, 10, que Valdemar não tem legitimidade para indicar emendas. A decisão foi um desenrolar da Operação Transparência, referente à investigação da PF sobre liberação de recursos por meio de emendas. No meio desse furacão, Motta afirmou à Coluna, neste sábado, que as emendas seguem todas as regras previstas na legislação e no Regimento do Congresso Nacional.

“Não restam dúvidas de que as ações ora investigadas causaram prejuízo ao erário, no ponto em que emendas representativas de mais de R$ 119 milhões foram forjadamente encaminhadas e desviadas”, escreveu o ministro na decisão. “O fato de que um terceiro não atuante no parlamento brasileiro (Valdemar) tinha o poder e a ingerência sobre o direcionamento do orçamento público é gravíssimo e materializa o que de mais nefasto há em termos de desvios envolvendo o tema do orçamento secreto”, escreveu Dino. A reação veio a galope. O presidente nacional do PL afirmou que a decisão do ministro do STF é uma “indevida criminalização da atividade político-partidária”.

Em nota encaminhada à Coluna neste sábado, 11, por meio de sua assessoria, Motta afirmou que as emendas citadas não são “emendas parlamentares individuais minhas”. “Trata-se de emendas de comissão, cujas indicações foram feitas pela liderança do partido durante a tramitação do Orçamento Geral da União de 2024, seguindo o mesmo procedimento adotado pelas demais lideranças partidárias”, afirmou. “Naquele ano, exerci a função de relator do Orçamento Geral da União, razão pela qual meu nome passou a constar nos registros administrativos relacionados à tramitação dessas indicações. Isso, porém, não significa que os recursos tenham sido escolhidos ou destinados por decisão individual minha”, complementou a nota.

O deputado disse que “todas as emendas seguiram os trâmites orçamentários previstos na legislação e no Regimento do Congresso Nacional, com destinação para ações na área da saúde”.

“Sempre atuei com absoluto respeito às normas que regem o Orçamento da União e defendo total transparência na aplicação dos recursos públicos. Tenho tranquilidade em relação à regularidade desse processo e permaneço à disposição para quaisquer outros esclarecimentos”, finalizou. Emendas atribuídas a Motta seriam para Suzano, no valor de R$ 15,8 milhões, e Ubatuba, de R$ 7 milhões.

No total, são 21 emendas colocadas em xeque, que totalizam os R$ 119 milhões. A relação também inclui emendas para Santa Fé do Sul, de R$ 9,5 milhões, e ainda R$ 220 mil para Ilha Solteira. Há ainda uma de R$ 220 mil para Macedônia. Não foram listados os autores dessas emendas.