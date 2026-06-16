Moradia ainda carece de prioridade nos governos

A habitação é uma das áreas mais sensíveis da administração pública e, ao longo dos anos, não recebeu a atenção proporcional à sua importância social. Como secretário municipal de Habitação de São José do Rio Preto, acompanho de perto os desafios enfrentados por milhares de famílias que sonham com uma moradia digna e segura.

Embora a moradia seja um direito fundamental garantido pela Constituição, historicamente ela não foi tratada com a prioridade necessária pelos governos. Esse cenário contribuiu para o crescimento do déficit habitacional e para o agravamento das desigualdades sociais. Hoje, São José do Rio Preto possui um déficit habitacional estimado em cerca de 18 mil famílias, número que demonstra a dimensão do desafio que temos pela frente.

Felizmente, a atual gestão do prefeito Fábio Candido tem compreendido a importância estratégica da política habitacional. A habitação passou a ocupar espaço de destaque nas ações da administração municipal, com o fortalecimento da Secretaria de Habitação, ampliação da capacidade de planejamento e busca constante por investimentos e recursos junto aos governos estadual e federal.

Estamos trabalhando para viabilizar novos projetos habitacionais, avançar na regularização fundiária e promover melhorias para as famílias que mais precisam. Esse esforço demonstra o compromisso da atual gestão com uma área que, por muito tempo, permaneceu em segundo plano.

É importante destacar que habitação vai muito além da construção de casas. Quando uma família conquista uma moradia digna, melhoram também as condições de saúde, educação, segurança e qualidade de vida. Investir em habitação significa investir diretamente no desenvolvimento social e humano da nossa cidade.

E stamos fortalecendo o diálogo com deputados estaduais e federais eleitos por São José do Rio Preto, além de parlamentares que receberam expressiva votação no município. Nosso objetivo é buscar apoio e recursos que permitam ampliar os investimentos no setor e acelerar a implementação de novos projetos.

A demanda habitacional acumulada ao longo dos anos exige planejamento, responsabilidade e união de esforços entre os diferentes níveis de governo. Nenhuma administração conseguirá resolver sozinha um problema dessa magnitude, mas é possível avançar quando existe vontade política e compromisso com a população.

Seguiremos trabalhando para criar mais oportunidades para que as famílias rio-pretenses tenham acesso à moradia digna e para reduzir gradativamente o déficit habitacional. A habitação precisa deixar de ser vista como um tema secundário e ocupar o lugar central que merece nas políticas públicas.

Jorge Menezes

Secretário municipal de Habitação.