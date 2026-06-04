Sobre a notícia "Maria Clara vai para casa sete anos após nascer no HCM de Rio Preto", obrigada por mostrar esperança para aqueles que ainda não acreditam em milagres! Em meio a tantas notícias de desastres, conseguir passar uma notícia dessa é para poucos! Parabéns, Diário da Região, foi lindo!

Juliana Gonçalves, via Instagram

Milagre 2

Que linda! Que a Maria tenha uma vida linda, de muita saúde e alegrias fora do hospital. Que Deus abençoe você e sua família, princesa!

Vanessa De Paula Murakami, via Instagram

Milagre 3

Que orgulho ver você levando alegria às crianças com tanto amor e carinho! Deus abençoe a vida da Maria Clara com um novo caminho a se trilhar.

Leticia Cristina, via Instagram

Artigo

O artigo do prefeito do último domingo ("Quem tem medo de investigação?", 31/5) parte de uma premissa equivocada, a saber, de que investigar fatos do passado serviria como salvo-conduto para os erros, omissões e contradições do presente. Não serve. Se houve abandono tecnológico, fraudes ou desvios em governos anteriores, que todos os responsáveis sejam identificados e punidos. A população apoia investigações sérias.

O que não se pode admitir é a tentativa de transformar uma apuração policial em instrumento de propaganda política. Governar não é apenas apontar o dedo para trás. É assumir responsabilidades do atual comando da cidade.

Passado mais de um ano da posse, os problemas da cidade já não podem ser atribuídos exclusivamente aos antecessores. Contratos questionáveis, prioridades equivocadas, decisões administrativas polêmicas e promessas não cumpridas pertencem à atual gestão e devem ser debatidos pela sociedade. Com “transparência”, senhor coronel.

O prefeito pergunta quem tem medo de investigação. Eu devolveria a pergunta, lembrando que, se investigar é tão importante, por que tanta resistência quando a investigação recai sobre atos, contratos e decisões do governo atual? Por que barrar as CEIs, comissões processantes e outras tentativas? Democracia exige transparência para todos. Para os que governaram ontem e, principalmente, para os que governam hoje.

Carlos Alexandre Gomes, Rio Preto