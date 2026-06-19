Há mais de meio século no Mercado Municipal, Tadao é sinônimo de pastel
Tadao Nelson Hattori trabalha há mais de meio século no Mercado Municipal e é referência na famosa iguaria
No dia 12 de outubro de 1960, Tadami e Kayoko se casaram em Fukushima, no Japão. Em razão da crise econômica do país, enxergaram o futuro bem longe. No final daquele mês, entraram em um navio e viajaram ao Brasil em busca de uma vida melhor.
Desembarcaram no Porto de Santos sem falar português e pegaram o trem para Rio Preto, a fim de encontrar um amigo. Empregaram-se na Fazenda Campinho, em Onda Verde, de Wilson Romano Calil, ex-prefeito de Rio Preto.
Os dois foram contratados como caseiros e se instalaram em uma casa modesta na propriedade, com banheiro do lado de fora, piso de terra nos cômodos e iluminação a base de lamparina, como era comum na época.
Em abril de 1962, o casal teve o primeiro filho: Tadao. Ele nasceu e cresceu solto, sem contar com crianças por perto. Logo cedo, acompanhava os pais na lida diária.
Enquanto os adultos trabalhavam na plantação e colheita de café e de laranja, cuidavam dos animais e resolviam os afazeres rurais, o menino brincava sozinho e inventava passatempos com uso da imaginação.
Com seis anos de idade, Tadao se mudou para Mirassol, quando o pai arrumou emprego em uma peixaria. A experiência durou três anos.
Na sequência, a família fixou residência na Vila Anchieta, em Rio Preto, após um amigo incentivar o pai de Tadao a abrir o próprio negócio. Tadami, que é conhecido como Jorge, colocou-se a pensar em qual ramo atuar. Nas memórias, buscou uma receita que aprendeu com a mãe e se decidiu pelo tofu.
Comprou soja e preparou as primeiras unidades. Por não conversar em português, encontrou um problema: como se comunicar com os clientes brasileiros? Dessa forma, passou a visitar a comunidade japonesa de bicicleta para vender o produto.
Ainda criança, Tadao participava da produção de tofu, que aumentou com o passar dos meses. Limpava as formas e ajudava a moer a soja. Nunca mais deixou de trabalhar.
Em 1972, aos dez anos, ingressou no trabalho de verdade, no contraturno escolar, na banca de frutas que o pai adquiriu no Mercado Municipal. Estudou em escolas como Bady Bassitt, Alberto Andaló e Noemia Bueno do Valle.
A presença de Tadao foi estratégica, pela comunicação. Viveu boa parte da juventude no local e, na época do vestibular, estudou para se tornar professor de História e Geografia. Ao terminar a faculdade, empregou-se na Escola Jamil Khauan.
Ao receber o salário inicial, que considerou baixo, desanimou da profissão. Depois de um ano em sala de aula, voltou ao Mercadão e virou dono de uma banca de verduras, em 1984. Encontrou seu lugar.
Na década de 1990, Tadao ampliou a atuação e também se tornou dono do Empório São Paulo, que vendia produtos a granel. Em 1999, transformou o estabelecimento na Pastelaria São Paulo, na Silva Jardim.
Com a reforma do Mercadão em 2023, rebatizou como Pastelaria do Tadao e se transferiu para a porta da Jorge Tibiriçá. Tem essa unidade, uma que abre de domingo no Clube Monte Líbano e outra móvel, focada em eventos.
Tadao é muito querido por todos.
Viagens às origens
Tadao teve a felicidade de viajar quatro vezes ao Japão, não somente para passear, desbravar ou por turismo, mas para encontrar as origens, conhecer sua gente e entender melhor questões fundamentais da própria existência.
Na primeira vez, aos 18 anos, lá pelos idos de 1981, permaneceu por um mês em Fukushima com objetivo de conhecer os parentes maternos e paternos. A viagem foi custeada integralmente pelo pai, com todo orgulho.
Sensibilizado com a oportunidade, Tadao fez uma promessa: retribuiria o presente, o que ocorreu em 2016. Na ocasião, levou às próprias expensas os pais, Tadami e Kayoko, e a esposa, Elisa, para uma temporada de 30 dias em território japonês.
Dois anos depois, viajou novamente a Fukushima, conhecida mundialmente em razão do acidente nuclear em 2011. A comitiva rio-pretense contou com Tadao, Elisa, os dois filhos do casal (Verônica e Frank), além dos pais e da irmã, Marisa.
Em 2024, Tadao assistiu à defesa da dissertação de mestrado de Verônica em uma universidade japonesa. Satisfeito, diz que cumpriu a missão de levar os pais de volta à terra natal e de apresentar o local aos seus filhos, proporcionando um encontro geracional.
Em uma dessas andanças, por exemplo, Tadao descobriu que, na verdade, integra a família Sato. Quando Tadami e Kayoko viajaram ao Brasil, só conheciam no país uma pessoa com sobrenome Hattori. Para imigrar, mudaram o próprio nome.
Diariamente, Tadao acorda às 4h30 e inicia os afazeres profissionais. Mesmo contando com 16 funcionários, participa de todas as etapas do negócio. Trabalha de domingo a domingo e tira, por ano, no máximo dez dias de férias. Não reclama.
Tadao ama o que faz e é amado por isso.
Perfil
Tadao Nelson Hattori
Como é conhecido: Tadao
Atuação: Empresário
Ramo: Pastelaria
Nascimento: Onda Verde
Data: 9/4/1962
Pais: Tadami e Kayoko Hattorri (in memoriam)
Irmã: Marisa
Esposa: Elisa Hattori
Filhos: Verônica e Frank
Graduação: História e Geografia (1984)
Instituição: Farfi
Educação: Lecionou Geografia na Escola Professor Jamil Khauan por um ano
Esporte: Durante três anos, foi professor de karatê no Colégio São José
Mercadão: Trabalha no Mercado Municipal de Rio Preto há mais de 50 anos. Primeiro, na banca de frutas do pai. Depois, como dono de uma banca de verduras e do Empório São Paulo, no mesmo local
Pastel: Em 1999, abriu a pastelaria e se tornou referência