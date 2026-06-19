Há mais de meio século no Mercado Municipal, Tadao é sinônimo de pastel

No dia 12 de outubro de 1960, Tadami e Kayoko se casaram em Fukushima, no Japão. Em razão da crise econômica do país, enxergaram o futuro bem longe. No final daquele mês, entraram em um navio e viajaram ao Brasil em busca de uma vida melhor.

Desembarcaram no Porto de Santos sem falar português e pegaram o trem para Rio Preto, a fim de encontrar um amigo. Empregaram-se na Fazenda Campinho, em Onda Verde, de Wilson Romano Calil, ex-prefeito de Rio Preto.

Os dois foram contratados como caseiros e se instalaram em uma casa modesta na propriedade, com banheiro do lado de fora, piso de terra nos cômodos e iluminação a base de lamparina, como era comum na época.

Em abril de 1962, o casal teve o primeiro filho: Tadao. Ele nasceu e cresceu solto, sem contar com crianças por perto. Logo cedo, acompanhava os pais na lida diária.

Enquanto os adultos trabalhavam na plantação e colheita de café e de laranja, cuidavam dos animais e resolviam os afazeres rurais, o menino brincava sozinho e inventava passatempos com uso da imaginação.

Com seis anos de idade, Tadao se mudou para Mirassol, quando o pai arrumou emprego em uma peixaria. A experiência durou três anos.

Na sequência, a família fixou residência na Vila Anchieta, em Rio Preto, após um amigo incentivar o pai de Tadao a abrir o próprio negócio. Tadami, que é conhecido como Jorge, colocou-se a pensar em qual ramo atuar. Nas memórias, buscou uma receita que aprendeu com a mãe e se decidiu pelo tofu.

Comprou soja e preparou as primeiras unidades. Por não conversar em português, encontrou um problema: como se comunicar com os clientes brasileiros? Dessa forma, passou a visitar a comunidade japonesa de bicicleta para vender o produto.

Ainda criança, Tadao participava da produção de tofu, que aumentou com o passar dos meses. Limpava as formas e ajudava a moer a soja. Nunca mais deixou de trabalhar.

Em 1972, aos dez anos, ingressou no trabalho de verdade, no contraturno escolar, na banca de frutas que o pai adquiriu no Mercado Municipal. Estudou em escolas como Bady Bassitt, Alberto Andaló e Noemia Bueno do Valle.

A presença de Tadao foi estratégica, pela comunicação. Viveu boa parte da juventude no local e, na época do vestibular, estudou para se tornar professor de História e Geografia. Ao terminar a faculdade, empregou-se na Escola Jamil Khauan.

Ao receber o salário inicial, que considerou baixo, desanimou da profissão. Depois de um ano em sala de aula, voltou ao Mercadão e virou dono de uma banca de verduras, em 1984. Encontrou seu lugar.

Na década de 1990, Tadao ampliou a atuação e também se tornou dono do Empório São Paulo, que vendia produtos a granel. Em 1999, transformou o estabelecimento na Pastelaria São Paulo, na Silva Jardim.

Com a reforma do Mercadão em 2023, rebatizou como Pastelaria do Tadao e se transferiu para a porta da Jorge Tibiriçá. Tem essa unidade, uma que abre de domingo no Clube Monte Líbano e outra móvel, focada em eventos.

Tadao é muito querido por todos.