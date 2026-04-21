Meninas do Bem: 11 anos transformando vidas

Celebrar 11 anos do projeto Meninas do Bem é reconhecer uma trajetória marcada por amor ao próximo, compromisso social e transformação de vidas. Ao longo dessa caminhada, o projeto se consolidou como uma importante rede de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas assistência, mas oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento.

Desde a sua criação, o Meninas do Bem nasceu com um propósito muito claro: praticar a caridade de verdade. Isso significa ir além da doação material. É acolher, ouvir, orientar e caminhar junto com cada pessoa atendida, respeitando sua história e incentivando sua autonomia. Acreditamos que a verdadeira transformação acontece quando há oportunidade, apoio e, principalmente, vontade de mudar.

Ao longo desses 11 anos, muitas histórias foram escritas. Famílias foram fortalecidas, mulheres redescobriram sua força, crianças encontraram novos caminhos e sonhos passaram a parecer possíveis. Cada ação realizada, cada campanha promovida e cada encontro vivido reforçam o compromisso do projeto com a dignidade humana e com a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Nada disso seria possível sem o apoio de pessoas que acreditam nessa missão. As voluntárias, que dedicam seu tempo e seu cuidado de forma generosa, são a base que sustenta o projeto no dia a dia. Da mesma forma, os doadores desempenham um papel fundamental, contribuindo para que as ações continuem acontecendo e alcancem cada vez mais pessoas.

Celebrar este aniversário é, acima de tudo, agradecer. Agradecer a cada pessoa que faz parte dessa história, direta ou indiretamente. É também renovar o compromisso de seguir em frente, com fé, coragem e amor, ampliando o alcance das ações e fortalecendo ainda mais o impacto social.

Os 11 anos do Meninas do Bem não são apenas uma marca no tempo, mas a prova de que, quando há união e propósito, é possível transformar realidades e construir novas histórias. E essa caminhada está apenas começando.

Denise Maria Ferreira

Coordenadora responsável pelo projeto Meninas do Bem, membra do Coletivo Mulheres na Política.