‘Máquina’ de votos, OSC ligada a Bruno Moura amplia parceria com Educação

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Educação, celebrou o quarto aditivo ao termo de colaboração firmado com a OSC Maquininha do Futuro.

O aditamento do contrato, que dispensou chamamento público, prevê repasse de R$ 654.173,34 para a entidade, visando, segundo publicação no diário oficial do município de quarta-feira, 9, “a continuidade e ampliação de oficinas educativas no contraturno escolar, destinadas a alunos do ensino fundamental da rede municipal”.

O projeto Maquininha do Futuro foi fundado pelo vereador Bruno Moura, que atua como um misto de padrinho, porta-voz e lobista da entidade. Depois de intensas negociações nas últimas semanas com o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido, o parlamentar migrou para o PL, partido pelo qual vai disputar cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Segundo a portaria da Prefeitura, o aditamento do contrato com a OSC de Moura tem como objetivo retomar o atendimento no Núcleo da Esperança Santa Clara, estrutura que integra a Escola Municipal Prof.ª Regina Mallouk, unidade de origem dos estudantes atendidos.

“A iniciativa busca fortalecer a política de educação em tempo integral, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social, além de otimizar a logística do município”, diz o texto.

O Núcleo da Esperança Santa Clara é justamente aquele que o ex-deputado estadual Valdomiro Lopes (PSB) perdeu para Bruno Moura, que, por sua vez, vinha reivindicando do Coronel a retomada do espaço, visto como reduto eleitoral importante.

Na portaria, o governo coronelista também justifica a dispensa do chamamento público na celebração do novo aditivo com a Maquininha. “A centralização das atividades no próprio núcleo escolar elimina a necessidade de transporte interbairros, reduzindo custos operacionais e contribuindo para a melhoria da frequência dos alunos nas oficinas complementares".

Outro ponto citado para a dispensa do chamamento público é “o desempenho satisfatório da OSC parceira, que já executa o projeto em duas unidades — nos bairros São Deocleciano e Santa Anna — com cumprimento das metas estabelecidas”.

Segundo a Secretaria da Educação, a entidade encontra-se devidamente credenciada, o que atende às exigências legais para a formalização do aditivo. Como se vê, são muitos os motivos (põe muitos nisso) que levaram o vereador a quebrar o acordo de dobrada com a deputada federal e cacique nacional do Podemos, Renata Abreu, para pular no barco do Coronel.