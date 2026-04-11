‘Máquina’ de votos, OSC ligada a Bruno Moura amplia parceria com Educação
Prefeitura celebra 4º aditivo em convênio com a OSC Maquininha do Futuro, que estenderá a atuação ao Núcleo da Esperança Santa Clara
A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Educação, celebrou o quarto aditivo ao termo de colaboração firmado com a OSC Maquininha do Futuro.
O aditamento do contrato, que dispensou chamamento público, prevê repasse de R$ 654.173,34 para a entidade, visando, segundo publicação no diário oficial do município de quarta-feira, 9, “a continuidade e ampliação de oficinas educativas no contraturno escolar, destinadas a alunos do ensino fundamental da rede municipal”.
O projeto Maquininha do Futuro foi fundado pelo vereador Bruno Moura, que atua como um misto de padrinho, porta-voz e lobista da entidade. Depois de intensas negociações nas últimas semanas com o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido, o parlamentar migrou para o PL, partido pelo qual vai disputar cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Segundo a portaria da Prefeitura, o aditamento do contrato com a OSC de Moura tem como objetivo retomar o atendimento no Núcleo da Esperança Santa Clara, estrutura que integra a Escola Municipal Prof.ª Regina Mallouk, unidade de origem dos estudantes atendidos.
“A iniciativa busca fortalecer a política de educação em tempo integral, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social, além de otimizar a logística do município”, diz o texto.
O Núcleo da Esperança Santa Clara é justamente aquele que o ex-deputado estadual Valdomiro Lopes (PSB) perdeu para Bruno Moura, que, por sua vez, vinha reivindicando do Coronel a retomada do espaço, visto como reduto eleitoral importante.
Na portaria, o governo coronelista também justifica a dispensa do chamamento público na celebração do novo aditivo com a Maquininha. “A centralização das atividades no próprio núcleo escolar elimina a necessidade de transporte interbairros, reduzindo custos operacionais e contribuindo para a melhoria da frequência dos alunos nas oficinas complementares".
Outro ponto citado para a dispensa do chamamento público é “o desempenho satisfatório da OSC parceira, que já executa o projeto em duas unidades — nos bairros São Deocleciano e Santa Anna — com cumprimento das metas estabelecidas”.
Segundo a Secretaria da Educação, a entidade encontra-se devidamente credenciada, o que atende às exigências legais para a formalização do aditivo. Como se vê, são muitos os motivos (põe muitos nisso) que levaram o vereador a quebrar o acordo de dobrada com a deputada federal e cacique nacional do Podemos, Renata Abreu, para pular no barco do Coronel.
NOTAS
GANGORRA
A política é mesmo “dinâmica”. Rosicler Quartieri, titular da Secretaria da Educação, é quem assina a parceria que põe o “neoliberal” Bruno Moura no Núcleo Santa Clara, contrariando interesses eleitorais do pessebista Valdomiro Lopes. Até pouquíssimo tempo atrás, ela era vista como uma “descoberta” do deputado estadual, de quem foi vice na chapa que disputou a Prefeitura de Rio Preto em 2024.
NÃO CALA
Pergunta que não quer calar e que o governo do Coronel Fábio Candido (PL) ainda não respondeu: por que a Secretaria de Esportes do município cedeu, segundo justificativa apresentada, a exploração da Cidade da Criança como estacionamento na noite do show do Guns N’ Roses a uma entidade de Guaraci, na região administrativa de Barretos, se Rio Preto tem pelo menos 75 instituições beneficentes e filantrópicas devidamente regulamentadas e cadastradas no Conselho Municipal da Assistência Social e 45 registradas no Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes?
IRRITOU
Segundo a Coluna apurou, o prefeito não gostou nada de ver a exploração da Cidade da Criança - autorizada pelo agora ex-secretário de Esportes Klebinho Kizumba e operacionalizada por um comissionado da Câmara ligado a Fábio Marcondes - abrir mais um flanco negativo para o governo. Isso porque ele aposta alto na repercussão do show internacional como reforço da operação guindaste que visa levantar sua popularidade.
É COM ELA
Maíra Moraes, assessora especial do Gabinete do Coronel Fábio Candido (PL), é quem vai substituir Rodrigo Carmona durante as férias dele, de 10 a 24 de abril.
FATURA
Rogério Gardiano, que liderou a revolta dos condomínios contra aumento do IPTU e as distorções provocadas pela nova Planta Genérica de Rio Preto nos valores venais de imóveis, vai tentar faturar nas urnas a popularidade conquistada com o movimento. Ele será candidato a deputado federal pelo DC (Democracia Cristã).
ROTA
Por falar em DC, a coordenação regional do partido optou pelo advogado Ailton Favareto para a presidência da legenda em Rio Preto, em detrimento de Beto Braga, que chegou a assumir informalmente o posto. Segundo a Coluna apurou, a decisão reflete o perfil de centro/direita do DC, cujo lema é Fé no Brasil. Isso significa também refazer a rota recente do partido, que estaria se distanciando do governo do Coronel Fábio Candido (PL). “O PL não é nosso adversário político. Nosso adversário maior é o PT”, disse uma fonte da Coluna.
NA ONDA
O ex-deputado Vaz de Lima, que tenta retomar protagonismo político como candidato a deputado federal, voltou a “performar” como pastor nas redes sociais. Vaz aproveitou que André Mendonça virou a bola da vez no STF ao assumir o caso Master para pedir orações ao ministro "terrivelmente evangélico". “Que Deus lhe dê lucidez, coragem, serenidade e discernimento”, pregou o ex-deputado em suas redes sociais.
COISAS...
A votação das contas de 2023 do ex-prefeito Edinho Araújo (PRD) na Câmara de Rio Preto em sessão na quinta-feira, 9, teve duas situações curiosas e sintomáticas de como o jogo do poder se dá por meio de recados e gestos.
... DA POLÍTICA
A primeira: o agora pré-candidato a deputado federal teve seus gastos aprovados com larga vantagem com a ajuda de boa parte dos vereadores da base do governo do Coronel Fábio Candido. A segunda: o vereador Jean Dornelas (MDB), que também vai tentar cadeira na Câmara Federal, voltou a “espancar” o ex-aliado e ex-correligionário.
Furando as bolhas...
O empresário Alceu Sestini, que já encabeçou o PV local e, em 2012, liderou a candidatura de Maurício Bellodi pela legenda à Prefeitura de Rio Preto, virou um recluso político depois dos resultados frustrantes daquela empreitada nas urnas. Muito discreto, também deixou os holofotes. Mais recentemente, ele voltou a se movimentar por aqui. Na noite de quinta-feira, o empresário, que preside a Fundação Benedicta Terra Pimentel, reuniu um grupo de empresários graúdos, muitos da Loja Maçônica Cosmos, em torno de um jantar beneficente. Estavam lá, por exemplo, Luís Bianchini, Paulo Emílio, Toufic Anbar, Jean Graciani, Aldina D'Amico, César Garetti e Nilson Guareschi, entre outros (foto). Oportunidade de ouro, devidamente costurada por Elaine Madalhano, da Comunic, para introduzir o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), numa bolha historicamente receptiva ao ex-prefeito Edinho Araújo (PRD). Em seu discurso, o prefeito destacou o projeto Smart Rio Preto e outras PPPs que estão em estudo, e revelou que, ao assumir o cargo, se viu diante de duas escolhas: seguir um modelo tradicional de governo ou enfrentar a oposição em busca de uma gestão mais moderna e combativa aos velhos hábitos da administração. Disse ainda que optou pelo caminho mais difícil, ciente dos desgastes que essa decisão poderia gerar, mas "firme no compromisso com uma gestão mais presente e eficiente". A assessoria do prefeito gostou do resultado e garante que outros eventos do gênero, com representantes de diferentes setores, virão por aí.