Sobre a notícia "Bombeiros de Rio Preto aprendem Libras para atender surdos", poderiam dar aulas gratuitas, eu iria aprender. Deveria ser uma matéria obrigatória desde o ensino fundamental, assim como a Constituição Federal. A inclusão deveria acontecer no país inteiro! Ensinar sobre neurodivergência e acessibilidade. Todos nós deveríamos saber nos comunicar e parar de tratar as pessoas diferentes como inferiores! Estamos a pelo menos um século atrasados.

Tiago Henrique, via Instagram

Política

O Descondenado disse: “Uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade”. Quando a narrativa é repetida à exaustão, alguns passam a confundir as coisas, e esse é o segredo.

Vamos imaginar a seguinte situação: em viagem de turismo por Curitiba, cometo um crime. Sou julgado e condenado com base em testemunhas oculares, provas periciais e imagens de câmeras de segurança. Porém, um juiz de Brasília decide, com uma canetada, anular a condenação com a justificativa de que eu não poderia ter sido julgado no fórum de Curitiba e que o juiz não poderia ter conversado com o promotor.

Essa canetada me torna inocente de ter praticado um crime?

Quem ocupa a Presidência da República realmente deve passar pelo escrutínio público. Estamos vendo isso neste atual governo? Qual foi a repercussão de o Descondenado mostrar o dedo do meio durante um discurso político? Imagina se fosse o Bolsonaro!

Atualmente, estamos vendo alguma divergência democrática entre os três Poderes e a imprensa, ou estão em harmonia, porque um segura a mão do outro? Quando um juiz abre um inquérito de ofício e se torna vítima, denunciante, acusador e julgador, ele está investido de suas funções constitucionais?

Bolsonaro, sim, deveria ser descondenado por ter sido julgado e condenado pelo STF quando deveria ter sido julgado em 1ª instância, por não ter mais foro privilegiado. Ah, esqueci que o STF mudou o entendimento sobre prisão em 2ª instância e sobre foro privilegiado um pouco antes do julgamento do Bolsonaro. Coincidência, né?

A pior cegueira é a das pessoas que têm visão normal, mas não enxergam um palmo à frente do nariz.

Miguel Freddi, Rio Preto