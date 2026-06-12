LEIA ANTES QUE O INSTAGRAM MUDE DE NOVO

Se você utiliza o Instagram para divulgar o seu negócio, provavelmente percebeu que as coisas andaram mudando. O Instagram e o sistema de anúncios da Meta passaram por grandes atualizações nos últimos meses. E a grande verdade por trás de quase todas essas mudanças é que a plataforma quer manter as pessoas o máximo de tempo possível no aplicativo. Então, para garantir que o usuário veja conteúdos que ele ame e que pareçam genuínos, o Instagram resolveu testar muita coisa nova.

Primeiro, anúncio com “cara de anúncio” vai acabar. O Meta Ads agora é dominado por Inteligências Artificiais, e elas identificaram que toda vez que o usuário vê uma propaganda muito óbvia, ele sai do aplicativo. Por isso, a regra é: o seu anúncio precisa parecer um conteúdo normal, orgânico.

Ah, você não faz anúncio? Sinto muito, não vai escapar das mudanças. A Métrica de “Pulo” (Skip Rate) vai medir a porcentagem de pessoas que param de ver o seu vídeo antes dos 3 primeiros segundos. Se as pessoas pulam seu vídeo rápido, o Instagram para de mostrá-lo. Não é castigo do algoritmo, é leitura de interesse.

E você deve ter ouvido falar do Instagram Plus, a assinatura paga lançada globalmente por cerca de 4 dólares por mês. Ele traz vantagens premium: possibilidade de impulsionar um Story por semana para ele aparecer primeiro para todos os seus seguidores, deixar um Story no ar por 48 horas e criar listas exclusivas de clientes.

Outra mudança: a ferramenta chamada “Instantes”. É basicamente uma cópia do antigo Snapchat: você tira uma foto, sem filtro ou música, e a foto é publicada imediatamente, desaparecendo logo depois que seus seguidores visualizam.

Ah! E se você utiliza aplicativos de agendamento, agora eles têm acesso oficial à biblioteca de músicas em alta do Instagram, facilitando muito a vida de quem planeja posts. Além disso, o próprio painel profissional do Instagram agora avisa exatamente quantos Reels ou fotos você deve postar por semana para garantir o crescimento do seu perfil. Mas vale o lembrete: recomendação não é garantia. O que funciona para um perfil pode ser ruído para outro.

A maioria dessas funções já foi lançada ou está terminando de ser implementada para todos os usuários ao redor do mundo e logo você já vai poder aplicar tudo. Claro, tem sempre o copo meio vazio e o copo meio cheio: para marcas que ainda utilizam o Instagram para panfletar e ficar só falando de si, a notícia é ruim. Mas para quem entendeu que conteúdo é relacionamento, a mudança pode ser boa.

Flaviana Ribeiro

Sócia da Prospecta Digital e diretora da Apeti - Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação​​​​​​​