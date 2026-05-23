LEGADO URBANO

Em Florença, capital da região Toscana, na Itália, nasceu Niccola Antonio Raffaello Melchiore Ugolino Ugolini, em 1851. Ugolino Ugolini, como ficou conhecido, atuava como engenheiro civil e viveu a primeira parte da vida em seu país.

No final do século 19, a Itália enfrentava uma grave crise socioeconômica e, ao mesmo tempo, o Brasil necessitava de profissionais em diversos setores fundamentais. Dessa forma, imigrou aos 38 anos.

Em 1889, desembarcou no Porto de Santos e trouxe na bagagem, além da vontade de realizar, uma carta de recomendação, escrita pelo historiador Cesare Cantú e dirigida ao Imperador Pedro 2º, que estava de saída do Brasil, em razão da Proclamação da República. Assim, os dois nunca se encontraram.

Ugolino Ugolini foi para a Argentina e comandou a construção de ferrovias em Tucumán. Depois da experiência, instalou-se em São Paulo.

Em 1893, ingressou na Expedição Hummel, organizada pela Comissão Geográfica e Geológica, do Governo do Estado de São Paulo.

O projeto comandado por Olavo Hummel consistiu em fazer o traçado da Estrada do Taboado, ligando Jaboticabal ao Porto Taboado, em Aparecida do Taboado (MS).

Para participar da empreitada, Ugolino Ugolini se fixou em Rio Preto e, partir de então, desenvolveu relevantes trabalhos locais. É autor do primeiro mapa da cidade, feito por encomenda da Igreja Católica, por meio do padre José Bento da Costa.

Fez o planejamento urbano do vilarejo, que contava com somente 20 ruas e 800 moradores. Conhecidas como de Cima, de Baixo, do Comércio, entre outras, as vias passaram a receber nomes oficiais do Poder Público.

Nos estudos, Ugolino Ugolini não olhou só para o presente, porém vislumbrou o futuro, com Rio Preto se transformando em uma localidade representativa que hoje, com mais de 500 mil habitantes, é referência regional e estadual.

Também registrou os terrenos, mapeou a área entre os córregos Borá e Piedade e elaborou um projeto com praças que deveriam ser construídas, como a Rui Barbosa, muito representativa na atualidade em Rio Preto.

Traçou as estradas que interligaram Rio Preto a Catanduva, Rio Preto a Avanhandava e Rio Preto a Penápolis, facilitando o acesso do município rio-pretense a diversas cidades que se destacavam economicamente.

Ao longo de 1898, obteve três concessões da Câmara de Rio Preto. Em sociedade com Adolpho Guimarães Corrêa, recebeu autorização pública para explorar o Salto do Avanhandava e construir uma linha de bondes de Rio Preto a Salto do Avanhandava.

Ugolino Ugolini poderia responder pelos serviços telefônicos, mas perdeu os direitos por não cumprir os prazos. Vereador de Rio Preto em 1899, teve o mandato cassado, no ano de posse, por faltar às sessões.