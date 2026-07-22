Legado de 76 anos

Toda cidade tem famílias que ajudam a contar a sua história. Algumas constroem empresas. Outras formam instituições. Algumas conseguem transformar trabalho, nome e valores em um patrimônio afetivo que atravessa gerações.

A família Buzzini fez isso com o Grupo Diário da Região.

Ao lado da saudosa dona Neuza Castro Buzzini, Dr. Norberto Buzzini construiu um verdadeiro e duradouro grupo de comunicação, referência de credibilidade, trabalho e compromisso com São José do Rio Preto. Aos 95 anos, Dr. Norberto segue como símbolo vivo de uma geração que acreditou na força da palavra impressa, na importância da informação e no papel de um jornal para o desenvolvimento de uma cidade.

Há algo profundamente bonito em ver os filhos Débora, Fabiano e Luciana preservando essa história. Cada um, à sua maneira, carrega um pedaço do legado dos pais. Fabiano, à frente do Grupo Diário, representa a continuidade de uma missão que começou muito antes das plataformas digitais, das redes sociais e da velocidade da informação em tempo real. Débora e Luciana também fazem parte dessa memória familiar que mantém vivo o nome Buzzini na comunicação, na cultura e na vida pública de Rio Preto.

Esse é o ponto mais emocionante desta data. O Diário chega aos 76 anos porque uma família cuidou do que recebeu. Cuidou da empresa, dos colaboradores, dos leitores, da memória e da responsabilidade que acompanha quem informa uma cidade e a região todos os dias.

Fundado em 23 de julho de 1950 por Euphly Jalles, o Diário nasceu com oito páginas, em preto e branco, impresso em linotipo, na rua Marechal Deodoro. Viu Rio Preto crescer, abrir avenidas, formar bairros, receber universidades, fortalecer a saúde, expandir o comércio, consolidar empresas e assumir seu papel de capital regional.

Também soube se reinventar. Passou pelo linotipo, pelo offset, pela cor, pelo parque gráfico, pelo portal, pelas coberturas ao vivo, pelo jornal em formato berliner e pelas plataformas digitais. Em cada fase, manteve aquilo que dá sentido ao jornalismo profissional: credibilidade, independência, registro histórico e prestação de serviço.

Como prefeito, sei que governar exige conviver com a imprensa livre, com a crítica, com o contraditório e com a cobrança. Uma cidade melhora quando tem jornalismo forte. A informação séria ajuda a corrigir caminhos, ilumina problemas, valoriza conquistas e preserva a memória coletiva.

Neste 23 de julho, parabenizo o Diário da Região pelos seus 76 anos. Cumprimento Dr. Norberto Buzzini, a memória de dona Neuza, seus filhos Débora, Fabiano e Luciana, e todos os profissionais que mantêm essa história de pé.

Coronel Fábio Candido

Prefeito de São José do Rio Preto