Justiça reconhece filiação de Cabrera ao Novo e abre caminho para candidatura

A Justiça Eleitoral de Rio Preto reconheceu a filiação de Antonio Cabrera Mano Filho ao Partido Novo a partir de 2 de abril deste ano.

Em ação impetrada na Justiça contra a direção estadual do Novo, Cabrera argumentou que foi impedido de disputar a eleição deste ano pela legenda, na convenção realizada em 20 de julho, justamente porque seu nome não constava oficialmente como filiado.

Ainda na ação, o ex-ministro da Agricultura, considerado um dos mais influentes empresários do agro nacional, afirmou que preencheu e assinou a ficha de filiação ao Novo em 2 de abril. O problema foi que o partido não fez o lançamento dos dados no sistema FILIA dentro do prazo.

Na decisão, do último dia 5 de agosto, a juíza Gláucia Vespoli dos Santos Ramos de Oliveira afirmou que o próprio diretório estadual confirmou a filiação e admitiu que a ausência do registro ocorreu por uma falha interna, na transmissão das informações à Justiça Eleitoral.

Outro ponto que pesou a favor do empresário foi que o Podemos, partido ao qual ele ainda aparecia oficialmente ligado, concordou com o cancelamento da filiação anterior. Pela legislação eleitoral, quando há duas filiações, prevalece a mais recente.

A juíza considerou que não havia indícios de fraude na data informada e que o conjunto de documentos e manifestações dos partidos comprovava o vínculo com o Novo.

Mais do que a treta interna, a ida de Cabrera à Justiça, para fazer valer sua filiação dentro do prazo legal para disputar as eleições deste ano, revelou um movimento desconhecido no meio político local: a intenção do empresário em disputar cargo eletivo, o que ficou comprovado no texto da ação.

Questionado pela Coluna qual cargo tinha em mente, Cabrera foi seco: “Não irei concorrer”. Resta saber se a falha do partido o fez desistir da ideia ou se ele prefere manter sua movimentação sem alarde.

Junto a gente próxima a Cabrera, a Coluna apurou que a ligação umbilical do empresário com o deputado federal Ricardo Salles aponta que ele pode, sim, estar pensando em aceitar um dos muito convites feitos pelo partido, dentre os quais o de ser suplente de Salles na disputa por cadeira no Senado.