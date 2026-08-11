Justiça reconhece filiação de Cabrera ao Novo e abre caminho para candidatura
Empresário nega intenção de concorrer, mas foi à Justiça para fazer valer filiação em abril, dentro do prazo legal para disputa deste ano
A Justiça Eleitoral de Rio Preto reconheceu a filiação de Antonio Cabrera Mano Filho ao Partido Novo a partir de 2 de abril deste ano.
Em ação impetrada na Justiça contra a direção estadual do Novo, Cabrera argumentou que foi impedido de disputar a eleição deste ano pela legenda, na convenção realizada em 20 de julho, justamente porque seu nome não constava oficialmente como filiado.
Ainda na ação, o ex-ministro da Agricultura, considerado um dos mais influentes empresários do agro nacional, afirmou que preencheu e assinou a ficha de filiação ao Novo em 2 de abril. O problema foi que o partido não fez o lançamento dos dados no sistema FILIA dentro do prazo.
Na decisão, do último dia 5 de agosto, a juíza Gláucia Vespoli dos Santos Ramos de Oliveira afirmou que o próprio diretório estadual confirmou a filiação e admitiu que a ausência do registro ocorreu por uma falha interna, na transmissão das informações à Justiça Eleitoral.
Outro ponto que pesou a favor do empresário foi que o Podemos, partido ao qual ele ainda aparecia oficialmente ligado, concordou com o cancelamento da filiação anterior. Pela legislação eleitoral, quando há duas filiações, prevalece a mais recente.
A juíza considerou que não havia indícios de fraude na data informada e que o conjunto de documentos e manifestações dos partidos comprovava o vínculo com o Novo.
Mais do que a treta interna, a ida de Cabrera à Justiça, para fazer valer sua filiação dentro do prazo legal para disputar as eleições deste ano, revelou um movimento desconhecido no meio político local: a intenção do empresário em disputar cargo eletivo, o que ficou comprovado no texto da ação.
Questionado pela Coluna qual cargo tinha em mente, Cabrera foi seco: “Não irei concorrer”. Resta saber se a falha do partido o fez desistir da ideia ou se ele prefere manter sua movimentação sem alarde.
Junto a gente próxima a Cabrera, a Coluna apurou que a ligação umbilical do empresário com o deputado federal Ricardo Salles aponta que ele pode, sim, estar pensando em aceitar um dos muito convites feitos pelo partido, dentre os quais o de ser suplente de Salles na disputa por cadeira no Senado.
NOTAS
PRECAVIDO 1
O deputado estadual Itamar Borges (MDB), que tenta a reeleição em outubro, anexou, entre os documentos de registro de candidatura que apresentou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que cassou a condenação dele por improbidade administrativa, em ação de 2005, quando o emedebista era prefeito de Santa Fé do Sul.
PRECAVIDO 2
Este processo quase barrou a candidatura de Itamar nas eleições municipais de 2024 e se tornou também um dos pontos nevrálgicos da disputa pela Prefeitura de Rio Preto. Na época, o emedebista conseguiu arrancar uma decisão liminar no Supremo, do ministro Dias Toffoli, confirmada pela Segunda Turma do STF em outubro do ano passado. A defesa de Itamar incluiu a decisão e dados de outros processos para demonstrar à Justiça Eleitoral que o parlamentar não está inelegível. O registro de candidatura será analisado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).
PRECAVIDO 3
Na ação contra Itamar, o Ministério Público apontou supostas compras irregulares por parte da Prefeitura de Santa Fé. Sérgio Clementino, promotor da comarca à época, pediu a condenação dele por suposto uso de notas frias. A irregularidade teria ocorrido em 2001. O STF cancelou a condenação por improbidade. Segundo o voto do relator, apontamentos do MP e a condenação se basearam em “ilações feitas pelos corréus a partir do que se ouviu dizer de terceiros”.
JOGO...
Que o hoje vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Fábio Marcondes (PL), tem uma habilidade ímpar em pescar vereadores das mais diferentes cores partidárias na Câmara de Rio Preto para as campanhas do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), ninguém contesta. Neste ano, por exemplo, são oito parlamentares no palanque à reeleição do sindicalista liberal, como mostrou levantamento do Diário na edição de domingo.
... DE PESO
O mais intrigante no mapa de apoios dos vereadores, no entanto, é o investimento de Marcondes numa aliança que contraria imensamente Coronel Fábio Candido (PL) e seu núcleo duro: Marcondes conduziu seus dois mais profícuos e leais cabos eleitorais hoje instalados na Câmara – Luciano Julião e Klebinho Kizumba – para a campanha de Danilo Campetti (Republicanos) a deputado estadual. A “missão” de Julião já era sabida, mas o acerto também com Kizumba eleva e muito o peso dado à dobrada Motta/Campetti.
SEM CRISE 1
O Ministério Público arquivou denúncia do Sindicato dos Médicos que apontou suposta falta de insumos e problemas estruturais em UPAs e UBSs de Rio Preto. Segundo a entidade, liderada pela médica Merabe Muniz, as unidades estavam sem algodão, seringas, agulhas, cateteres e materiais para exames, além de problemas de manutenção. De acordo com o MP, as apurações demonstraram dificuldades pontuais, especialmente após o incêndio no Almoxarifado da Saúde, em fevereiro, mas não encontraram “desabastecimento generalizado ou prejuízo comprovado aos pacientes”.
SEM CRISE 2
Outro ponto da denúncia, que também não foi comprovado, segundo o MP, diz respeito a relato do sindicato de pressão, perseguição e retaliação contra profissionais que divulgassem problemas nas unidades. Segundo o promotor Sérgio Clementino, que decidiu pelo arquivamento da investigação, não foram encontrados documentos ou outros elementos que confirmassem as acusações.
BROTARAM...
Em meio aos mais de 5 mil torcedores que ocuparam o Teixeirão em pleno domingo de sol e Dia dos Pais, para ver o jogo entre América de Rio Preto e o Independente de Limeira pela final do Campeonato Paulista da Série B, brotou uma leva rara de políticos no local: lá estavam, dentre vários outros, Edinho Araújo (PRD), Luiz Carlos Motta (PL), Itamar Borges (MDB), João Paulo Rillo (PT), Danilo Campetti (Republicanos) e Valdomiro Lopes (PSB). Todos candidatos nas eleições deste ano.
... NO TEIXEIRÃO
Independentemente da cor partidária de cada um, o vermelho, cor do time rio-pretense, imperou. Quem deu um jeito de evitar a cor foi o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), que tirou da cartola uma camisa azul (de goleiro). Só não conseguiu tirar a cor “satanizada” pelo bolsonarismo radical do símbolo rubro colado no peito.
Jorge voltou...
Jorge Menezes (PSD), que estava à frente da Secretaria de Habitação de Rio Preto, reassumiu na tarde desta segunda-feira, 10, o mandato de vereador. A posse dele foi rápida e sem firulas, feita pelo presidente em exercício da Câmara, Paulo Pauléra (PP), como mostra a foto acima. Com o retorno do titular da cadeira, Robson Ricci, primeiro suplente do PSD na Casa, deixa o Legislativo. O agora parlamentar conseguiu emplacar, ainda que interinamente, Ailton Catelan Júnior, o ex-número dois da Secretaria, como seu sucessor. Fechado com a candidatura a deputado federal de Eleusinho Filho, rebento do secretário estadual de Saúde e cacique local do PSD, Eleuses Paiva, Menezes revelou à Coluna que vai apoiar, para a disputa a uma cadeira na Alesp, a ex-secretária estadual de Esportes Coronel Helena (PSD). “Tive orientações para apoiar gente do partido”, justificou. Sobre o retorno à secretaria, que publicamente ele diz ser uma vontade pessoal, ele tem dito a seus interlocutores que lamenta muito não estar na pasta para fazer entregas de projetos que emplacou, como o anúncio oficial, no final deste mês, de mais 220 moradias para Rio Preto por meio do Minha Casa, Minha Vida. Os imóveis serão construídos em duas áreas do município, nas imediações do Zoo Botânico.