Julião ignora veto do Coronel e vai juntar no mesmo 'santinho' Motta e Campetti
Presidente da Câmara de Rio Preto assume no seu entorno que vai apoiar Danilo Campetti para deputado estadual, à revelia do prefeito
Não é novidade para ninguém que, em eleição para deputado federal e estadual, raríssimas são as dobradas “monogâmicas”. Ou seja, nesse jogo ninguém é exclusivamente de ninguém.
São as chamadas "dobradas brancas", nas quais os envolvidos colocam a parceria extraoficial na conta das “lideranças que os apoiam”. Conversa mole que não engana ninguém para não ter de assumir publicamente a "pulada de cerca".
Eis que a mais nova "dobrada branca” do pedaço vem provocando conversa nos bastidores por envolver a participação, como “cupido”, do presidente da Câmara de Rio Preto, Luciano Julião (PL). Pois é, o vereador decidiu juntar no mesmo “santinho” que pretende distribuir em seus redutos o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) e o agente licenciado da Polícia Federal Danilo Campetti (Republicanos), que disputa cadeira na Alesp.
Correligionário do Coronel Fábio Candido e, portanto, figura estratégica da bancada governista, Julião fez ouvido moucos aos avisos do prefeito e seu núcleo duro de que apoiar Campetti ou o deputado estadual Itamar Borges (MDB) seria visto como “traição”.
Segundo a Coluna apurou, Julião, que reza na cartilha do vice-prefeito Fábio Marcondes (PL), tem afirmado a interlocutores que sua relação de amizade com Campetti é de longos anos. Questionado pela Coluna, ele não respondeu.
O fato é que Julião não teme a mão pesada do prefeito por um motivo simples. A dobrada interessa a Motta, que tem Marcondes à frente das costuras com apoiadores. Ou seja, é um jogo de regras pragmáticas que estão acima das picuinhas pretéritas (2024) ou dos planos futuros do Coronel (2028).
Procurado pela Coluna, Campetti saiu pela tangente, deu a resposta padrão de que não pode dizer para a liderança que o apoia à Alesp quem ela deve bancar para federal. E que sua dobrada oficial na cidade é com o cacique nacional do Republicanos, Marcos Pereira. Então, tá...
Vale lembrar que as “dobradas brancas” de Campetti incluem ainda outro correligionário do Coronel, o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL).
Julião, por sua vez, não é o único integrante da bancada aliada ao Coronel que anda empenhado em arrebanhar votos no pleito deste ano para candidados com pés fincados na oposição.
Se Itamar e Campetti surgiram na primeira lista de nomes vetados, o deputado estadual Valdomiro Lopes foi incluído na relação depois que começou a bater no governo também. Ainda assim, o pessebista contabiliza entre seus soldados Peixão e Rossini Diniz, do MDB, além de Bruno Marinho (sem partido).
E existem ainda as “dobradas de alcova”, aquelas que o vereador fecha com o candidato, mas sem dar as caras. Neste caso, o Coronel ficaria chocado se soubesse quantos estão em tratativas com Itamar Borges.
NOTAS
QUASE...
Romeu Zema, candidato do Novo à Presidência da República, foi recepcionado por um grupo discreto de no máximo duas dezenas de apoiadores ao descer no Aeroporto de Rio Preto nesta terça-feira, 28. A vitrine do governo de Minas Gerais, que ele comandou por dois mandatos consecutivos (2019 a 2022/2023 a 2026) não foi suficiente para torná-lo um político celebridade.
...ANÔNIMO
Diante da movimentação de jornalistas, funcionários e passageiros questionavam quem era “o importante” da vez. Em entrevista exclusiva ao Diário, algumas horas depois, Zema disse que aposta nos debates para ampliar sua popularidade para além das divisas mineiras.
DE LONGE 1
Por falar em Zema, faltando uma hora para o jantar-debate em torno do presidenciável do Novo com mais de 100 empresários do Noroeste Paulista, o governo do Coronel Fábio Candido não havia confirmado a presença de nenhum representante no evento.
DE LONGE 2
Com os dois providenciais dias de “férias” tirados pelo prefeito, Fábio Marcondes (PL) assumiu a cadeira mais cobiçada da política local, mas também não demonstrou interesse em assumir as honras da casa junto a Zema no jantar do Lide. A um vereador, ele confidenciou que não iria de jeito nenhum. Pelo jeito, ninguém é louco de colocar a fidelidade aos Bolsonaros em dúvida...
NO TOPO 1
Cacique nacional do PRD, Ovasco Resende, que é de Rio Preto, figura no topo do ranking de dirigentes partidários mais bem pagos em 2025, com dinheiro público, claro, proveniente do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, ou Fundão Partidário. Ele recebeu R$ 630 mil. Em segundo lugar ficou José Luiz Pena, do PV, com R$ 501 mil. Em terceiro, o mandachuva do PL, Valdemar Costa Neto.
NO TOPO 2
Chama a atenção, além das invejáveis remunerações dos "empreendedores" de partidos políticos, o fato de Resende ficar à frente de Costa Neto, considerando que o PRD teve uma dotação orçamentária em 2025 na ordem de R$ 2.779.266,70, enquanto a do PL foi de R$ 192.154.880,51. Negócio da China, heim?
ESPÓLIO...
Depois de mais de duas décadas figurando entre os principais articuladores do Interior e de presidir a Alesp, Carlão Pignatari (PSD), que desistiu de tentar o quinto mandato, pensou, negociou e decidiu pela distribuição de seu espólio político. A estratégia foi dividir seus tradicionais grupos de apoio entre Valdomiro Lopes (PSB), Carla Morando (PSD) e Dilador Borges (União Brasil). Mas ele ainda mantém conversas com outros parlamentares interessados em absorver parte de sua base, como Delegado Olim (PP) e Caio França (PSB).
...E EGO
Nos bastidores da Alesp, a avaliação predominante é que a decisão de deixar o Parlamento não decorre de desgaste eleitoral, uma vez que Carlão continua sendo reconhecido como um dos deputados mais influentes do Interior. Mas o ego teria sido um fator considerável. Segundo um figurão da Casa, o político de Votuporanga “não aguentou descer do céu para a planície”, uma vez que, nos tempos do PSDB no Palácio dos Bandeirantes, ele mandava e desmandava. E, com Tarcísio de Freitas (Republicanos), tornou-se apenas mais um.
FRENÉTICA
A movimentação de políticos por Rio Preto vai se tornando cada vez mais frenética com o avanço do calendário eleitoral. Na terça-feira, 4, a deputada federal pelo Psol Sâmia Bonfim desembarca por aqui. No dia seguinte, é a vez do deputado federal Marcos Pereira, cacique do Republicanos.
Cachês de R$ 475 mil a R$ 150 mil
A Prefeitura de Rio Preto vai pagar R$ 2.115.000,00 por sete atrações artísticas da Expo 2026. O evento, que está sob o guarda-chuva da Secretaria da Agricultura, comandada por Carina Ayres (foto), começa no próximo sábado, 1º de agosto, e vai até o dia 15. Os sertanejos Mato Grosso & Mathias vão levar o cachê mais alto, de R$ 475 mil. Logo abaixo vem a dupla Jads & Jadson, com R$ 410 mil. Cleiton & Romário vão custar R$ 350 mil aos cofres municipais. Na sequência estão Di Paulo e Paulino, com R$ 310 mil; Sérgio Reis, R$ 220 mil; Kamisa 10 com R$ 200 mil; e Lourenço e Lourival, com R$ 150 mil. Coronel Fábio Candido (PL), que não deu o ar da graça em nenhuma apresentação do FIT (Festival Internacional de Teatro), já sinalizou que com a Expo, onde se sente em casa, será diferente. A conferir…