Julião ignora veto do Coronel e vai juntar no mesmo 'santinho' Motta e Campetti

Não é novidade para ninguém que, em eleição para deputado federal e estadual, raríssimas são as dobradas “monogâmicas”. Ou seja, nesse jogo ninguém é exclusivamente de ninguém.

São as chamadas "dobradas brancas", nas quais os envolvidos colocam a parceria extraoficial na conta das “lideranças que os apoiam”. Conversa mole que não engana ninguém para não ter de assumir publicamente a "pulada de cerca".

Eis que a mais nova "dobrada branca” do pedaço vem provocando conversa nos bastidores por envolver a participação, como “cupido”, do presidente da Câmara de Rio Preto, Luciano Julião (PL). Pois é, o vereador decidiu juntar no mesmo “santinho” que pretende distribuir em seus redutos o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) e o agente licenciado da Polícia Federal Danilo Campetti (Republicanos), que disputa cadeira na Alesp.

Correligionário do Coronel Fábio Candido e, portanto, figura estratégica da bancada governista, Julião fez ouvido moucos aos avisos do prefeito e seu núcleo duro de que apoiar Campetti ou o deputado estadual Itamar Borges (MDB) seria visto como “traição”.

Segundo a Coluna apurou, Julião, que reza na cartilha do vice-prefeito Fábio Marcondes (PL), tem afirmado a interlocutores que sua relação de amizade com Campetti é de longos anos. Questionado pela Coluna, ele não respondeu.

O fato é que Julião não teme a mão pesada do prefeito por um motivo simples. A dobrada interessa a Motta, que tem Marcondes à frente das costuras com apoiadores. Ou seja, é um jogo de regras pragmáticas que estão acima das picuinhas pretéritas (2024) ou dos planos futuros do Coronel (2028).

Procurado pela Coluna, Campetti saiu pela tangente, deu a resposta padrão de que não pode dizer para a liderança que o apoia à Alesp quem ela deve bancar para federal. E que sua dobrada oficial na cidade é com o cacique nacional do Republicanos, Marcos Pereira. Então, tá...

Vale lembrar que as “dobradas brancas” de Campetti incluem ainda outro correligionário do Coronel, o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL).

Julião, por sua vez, não é o único integrante da bancada aliada ao Coronel que anda empenhado em arrebanhar votos no pleito deste ano para candidados com pés fincados na oposição.

Se Itamar e Campetti surgiram na primeira lista de nomes vetados, o deputado estadual Valdomiro Lopes foi incluído na relação depois que começou a bater no governo também. Ainda assim, o pessebista contabiliza entre seus soldados Peixão e Rossini Diniz, do MDB, além de Bruno Marinho (sem partido).

E existem ainda as “dobradas de alcova”, aquelas que o vereador fecha com o candidato, mas sem dar as caras. Neste caso, o Coronel ficaria chocado se soubesse quantos estão em tratativas com Itamar Borges.