A irracionalidade humana, impulsionada por emoções, vieses cognitivos e pressões sociais, continua a moldar decisões coletivas e individuais. Mesmo diante de evidências científicas consistentes, muitas pessoas rejeitam estudos sobre mudanças climáticas, vacinas ou segurança sanitária para acreditar em conteúdos que reforçam convicções prévias. O problema não está apenas na desinformação, mas na facilidade com que ela encontra terreno fértil.

As redes sociais ampliaram esse comportamento. Formam-se bolhas de informação, onde opiniões divergentes deixam de ser debatidas e passam a ser tratadas como ameaças. Em vez da busca por fatos, prevalece a necessidade de pertencimento ao grupo. Quem questiona é frequentemente atacado antes mesmo de ser ouvido.

O cérebro humano tende a escolher atalhos emocionais em vez de análises cuidadosas. Isso explica por que julgamentos precipitados se tornaram tão comuns no ambiente digital. Uma acusação parcial, um vídeo fora de contexto ou uma manchete alarmista muitas vezes bastam para desencadear campanhas de exposição pública e condenações instantâneas.

Recentemente, o caso envolvendo a contaminação de um famoso detergente mostrou como a reação coletiva pode ultrapassar os limites da racionalidade. Houve pessoas que chegaram a ingerir o produto, movidas pela repercussão nas redes às quais pertencem, do que pela verificação dos fatos. O episódio revela um padrão preocupante: a pressa em reagir substitui a capacidade de refletir. A irracionalidade, nesse contexto, aparece quando a presunção de inocência e a análise crítica cedem lugar ao desejo de validação dentro da própria “tribo”. Afinal, quantas vezes a necessidade de estar do lado “certo” fala mais alto do que a disposição de compreender a realidade?

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos

Prisão

Sobre a notícia "Advogado é preso por embriaguez após bater em dois veículos e tentar fugir, em Rio Preto", advogado já tem uma fama ruim. Aí o cara me faz uma dessa. A OAB de São José do Rio Preto tem que se pronunciar. Estou inscrito na subseção e isso envergonha a classe da advocacia. Alguém tem que falar a verdade: advogado, juiz, promotor e ministro não são os donos do mundo.

Moacyr Fialho Aguiar, via Instagram