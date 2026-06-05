Inovação que nasce do interior

Participar do SciBiz 2026 foi uma oportunidade de observar de perto como o ecossistema de inovação brasileiro vem amadurecendo. Realizado no Campus Butantã da USP, em São Paulo, o evento chegou à sua nona edição consolidado como uma das principais iniciativas voltadas à conexão entre universidades, empresas, startups, investidores e instituições de fomento da América Latina.

Com milhares de participantes, dezenas de fundos de investimento e representantes de grandes empresas e centros de pesquisa, o encontro mostrou a força de um movimento que vem transformando conhecimento científico em soluções práticas para desafios da sociedade e da economia.

Um dos aspectos mais interessantes do evento foi a diversidade de origens dos projetos apresentados. A inovação já não está concentrada apenas nos grandes centros. Startups, pesquisadores e empreendedores de cidades do interior vêm conquistando espaço e demonstrando que boas ideias podem surgir em qualquer lugar onde existam conhecimento, colaboração e acesso a oportunidades.

Nesse contexto, a presença de iniciativas desenvolvidas em cidades como São José do Rio Preto reforça a importância dos ambientes de inovação regionais, como parques tecnológicos, incubadoras e programas de apoio ao empreendedorismo. Esses ecossistemas ajudam a criar condições para que talentos locais possam desenvolver soluções com potencial de alcance nacional e até internacional. Estive lá representando a Indiquei, startup que nasceu em São José do Rio Preto que cofundei ao lado de Guilherme Janku Achcar, responsável pela tecnologia, e que vale lembrar está incubada no Parque Tecnológico e tem o apoio do Sebrae. O que mais me marcou não foi a grandiosidade do evento, foi a qualidade das conexões. Participei de um brunch com investidores e fiz networking com diretores e vários outros organismos de fomento. Em determinado momento, me vi ajudando outras startups com dúvidas técnicas e essa troca espontânea resumiu bem o espírito do ecossistema paulista.

Além das palestras e apresentações, o SciBiz destacou a importância das conexões humanas. O contato entre empreendedores, pesquisadores, investidores e gestores públicos evidencia que a inovação é um processo coletivo. Muitas vezes, são as trocas de experiências e a construção de redes de relacionamento que impulsionam novos projetos e oportunidades.

Outro ponto marcante foi a presença de grandes empresas atuando em conjunto com universidades e startups. Essa aproximação demonstra uma mudança de cultura, na qual inovação aberta e colaboração se tornam elementos cada vez mais importantes para o desenvolvimento tecnológico.

O SciBiz deixa uma mensagem clara, o Brasil possui competência técnica, capacidade empreendedora e instituições de excelência para participar das grandes transformações tecnológicas em curso. O desafio está em ampliar conexões, fortalecer ambientes de inovação e garantir que oportunidades cheguem também às cidades fora dos grandes polos econômicos.

Eventos como esse mostram que o futuro da inovação brasileira não depende apenas de onde ela acontece, mas da capacidade de transformar conhecimento em impacto real para a sociedade.

Elauriê Favalessa Ramos

Fundadora e CEO da Indiquei