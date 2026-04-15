Indústria e poder público municipal

A indústria do Noroeste Paulista vive um momento de transição. Embora a região possua força consolidada em setores como alimentos, móveis, metalurgia e saúde, o desafio atual é crescer com maior aporte tecnológico e valor agregado. Para que isso ocorra, o caminho é a parceria estratégica entre a indústria e o poder público. O desenvolvimento não nasce do confronto, mas do diálogo. A aproximação entre empresários e prefeituras é essencial para destravar investimentos e fortalecer a economia local.

A união entre esses setores pode acelerar a reindustrialização regional por meio de políticas públicas direcionadas. Não se trata apenas de reduzir impostos, mas de criar condições reais para a produção e geração de empregos. Atualmente, o custo é o maior entrave. O frete, sobrecarregado pela dependência do transporte rodoviário e pelas variações do diesel, encarece toda a cadeia. Somam-se a isso os juros altos, a inflação e o dólar volátil, fatores que reduzem a capacidade de investimento e exigem estabilidade para o planejamento empresarial.

A modernização é urgente. Precisamos avançar na digitalização, automação e integração tecnológica. Em São José do Rio Preto, por exemplo, produzimos tecnologia que ainda não é aplicada em larga escala em nossas próprias fábricas. Além disso, a escassez de profissionais técnicos em robótica e gestão de dados compromete nossa competitividade.

Nesse cenário, as prefeituras devem atuar como facilitadoras, reduzindo a burocracia e modernizando distritos industriais. É fundamental fortalecer parcerias com SENAI e FATEC para alinhar a formação profissional à realidade das empresas. Em vez de benefícios genéricos, defendemos incentivos para quem investe em pesquisa, desenvolvimento e energia limpa.

Há espaço para ações práticas imediatas, especialmente em Rio Preto, para reduzir custos. As Prefeituras podem e devem investir na criação de áreas de logística integradas, conectando o transporte rodoviário a modais como ferrovia e hidrovia. A revisão do fluxo urbano e a melhoria dos acessos aos distritos industriais são medidas diretas para reduzir o tempo de transporte e o consumo de combustível.

Outro pilar é a criação de distritos industriais inteligentes, dotados de internet de alta velocidade e infraestrutura para energia limpa. As prefeituras podem estimular a inovação conectando empresas de tecnologia às indústrias tradicionais, criando ambientes com menos burocracia para testes. Programas de capacitação rápida, voltados às necessidades reais do mercado, são igualmente vitais.

Manter um diálogo constante com entidades como o Ciesp e utilizar o poder de compra público para valorizar empresas locais são decisões que fortalecem toda a cadeia produtiva. A indústria não cresce isolada; ela depende de um ambiente favorável, com regras claras e apoio institucional. Apoiar o desenvolvimento local é garantir que o Noroeste Paulista continue gerando renda e oportunidades. Este é o momento de união.

Aldina Clarete D'Amico

Diretora-titular do Ciesp Noroeste Paulista