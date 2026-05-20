Inclusão e saúde em movimento regional

A saúde de uma comunidade vai além dos consultórios, hospitais e exames. Ela também se constrói nos espaços de convivência, no incentivo à prática esportiva, no fortalecimento dos vínculos sociais e na criação de oportunidades para que todas as pessoas participem ativamente da vida em sociedade. É esse propósito que move iniciativas como o Circuito de Inclusão, do Instituto Unimed Rio Preto, que neste ano percorrerá novamente quatro cidades da região: Fernandópolis, Votuporanga, Olímpia e São José do Rio Preto.

O Circuito de Inclusão Unimed vem se consolidando como um importante movimento regional de incentivo à saúde, à integração e à inclusão. A cada etapa, o evento reúne famílias, atletas profissionais, corredores amadores, idosos, crianças e, de forma especial, pessoas com deficiência, compartilhando experiências e reforçando que o esporte deve ser acessível para todos.

A inclusão precisa deixar de ser apenas um discurso para se tornar prática. Isso acontece quando criamos estruturas, categorias e condições para que pessoas com deficiência participem plenamente de eventos esportivos e comunitários. Uma largada adaptada, um percurso acessível e equipes preparadas para acolher fazem diferença e demonstram respeito, pertencimento e igualdade.

Eventos comunitários também fortalecem as cidades. Eles movimentam a economia local, estimulam o turismo regional, incentivam hábitos saudáveis e aproximam as pessoas de causas que impactam diretamente a qualidade de vida coletiva. Em um cenário em que a tecnologia muitas vezes reduz a convivência humana, iniciativas presenciais ganham ainda mais relevância.

Na Unimed Rio Preto, acreditamos que promover saúde também significa incentivar qualidade de vida fora do ambiente hospitalar. Significa apoiar projetos que inspirem movimento, convivência, autoestima e superação. O esporte possui a capacidade de unir pessoas diferentes em torno de um objetivo comum, independentemente da idade, condição física ou realidade social.

O Circuito de Inclusão representa a visão de futuro que desejamos para a nossa região, com cidades mais humanas, participativas, conscientes e saudáveis. Queremos continuar construindo caminhos de inclusão, respeito e transformação social, utilizando o esporte como ferramenta de integração e qualidade de vida para toda a comunidade.

Marcelo Lucio de Lima

Presidente do Conselho de Administração da Unimed São José do Rio Preto.