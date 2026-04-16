ESPAÇO DO LEITOR

Impactos

por Da Redação
Publicado há 19 horasAtualizado há 18 horas
Espaço do leitor
Galeria
Espaço do leitor
Ouvir matéria

Conflitos armados geram impactos severos na economia global, resultando em inflação generalizada, custos mais altos de energia (petróleo/gás) e alimentos, além da desaceleração do crescimento mundial. A destruição da infraestrutura que compreende suprimentos e sanções comerciais reduz a oferta de insumos essenciais, com reflexos diretos na pobreza, forçando países a ajustar políticas fiscais.

A guerra, por sua vez, afeta regiões estratégicas na produção de petróleo, gás, grãos e fertilizantes, gerando aumento de preços ao consumidor, um dos sustentáculos que contribui para a grandeza e expansão do comércio estabelecido.

É evidente que a continuação da guerra piora a perspectiva sobre a economia global, que são os ataques e contra-ataques em andamento a refinarias, campos de gás e terminais de petroleiros no Golfo Pérsico, que ameaçam prolongar a dor econômica global.

Saliente-se que todos os caminhos de guerra afetam preços e crescimento, citando-se com exclusividade o caso da energia mais cara, que pressiona a inflação na Europa e encarece combustíveis nos Estados Unidos, enquanto países pobres sofrem mais com custo extremamente elevado.

É certo que as consequências econômicas da guerra no Irã estão pressionando consumidores e empresas ao redor do mundo, elevando o preço de itens essenciais como alimentos e combustíveis.

Embora a guerra possa moldar a economia global de diferentes maneiras, todos os caminhos levam a preços mais elevados e crescimento mais lento, descrevem os principais economistas do Fundo Monetário Internacional.

Alessio Canonice, Ibirá

Mirassol

Sobre a notícia "Mirassol pode sofrer punição por reprisar lance polêmico em telão e atrasar saída da arbitragem", com árbitro internacional, o Mirassol ganha. Com os brasileiros, acontecem inúmeras irregularidades. Os inteligentes entenderão. É incrível a atuação contrária ao enorme Mirassol. As torcidas poderão perder o controle, motivando uma possível reação trágica. Esperar para ver. O STJD não visualiza nada. Comissão dos Árbitros também.

Dorival Ita Adão, via Facebook